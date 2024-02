Quiénes son Nebulossa, el dúo alicantino que representará a España en Eurovisión con "Zorra"

Hace sólo tres meses, a nadie le sonaría de nada el nombre de Nebulossa. Este sábado, sin embargo, el dúo alicantino formado por María Bas y Mark Dasousa lograba imponerse en la gran final del Benidorm Fest 2024 y representará a España con su himno feminista Zorra. Un vertiginoso salto al éxito para un grupo de apenas cuatro años de vida que obtuvo la máxima puntuación del jurado junto con St. Pedro y que conquistó el televoto gracias a una apuesta transgresora y reivindicativa que ya era la canción más escuchada de la edición y que se ha convertido en un fenómeno viral desde su lanzamiento.

Pero, ¿quiénes son Nebulossa y cómo llegaron hasta el Benidorm Fest? María (55 años) y Mark Dasousa (47), están casados, tienen dos hijos y regentan una peluquería. En 2020, lanzaron su primer single, La Colmena, y, apenas un año más tarde, su primer álbum de estudio, Poliédrica de mí. En ese disco se incluía Glam, escogida Mejor Canción del 2021 por el jurado de Indie Cool. Tras el éxito de su primer LP, Nebulossa cantó en algunas salas de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Zaragoza y Ponferrada, entre otras, y fueron ganadores del concurso Studio Mans y nominadas a los premios Pop Eye como Grupo Revelación.

En una entrevista en El HuffPost en diciembre, María contó que decidió presentar el que iba a ser su nuevo single, Zorra, a la preselección del Benidorm Fest sin avisar a Mark. "Yo soy quien me ocupo habitualmente de hacer las inscripciones para concursos o para girar en salas. Y no se lo comenté porque era un domingo, lo estaba haciendo corriendo... ¡y quién iba a pensar que nos elegirían!", aseguraba la vocalista.

La canción salió como un grito de empoderamiento de la mujer. "'Zorra' es una palabra que he llevado dentro de mí durante mucho tiempo. De hecho, todas las mujeres nos hemos sentido en algún momento insultadas, marginadas y denigradas. Por eso, decidí que había que dejar esa palabra al margen, empoderarme y sacar todo aquello que me había hecho sentir mal durante mucho tiempo. Es muy curioso que una vocal pueda cambiar el significado radical de una palabra. ¿Por qué 'zorro' se utiliza cuando hablamos de alguien astuto y 'zorra' es un insulto?", se preguntaba María. Lo que ella no sabía cuando envió la canción al Benidorm Fest es que ese tema les daría la fama y el billete a Eurovisión.

En el plano personal, cabe destacar que María y Mark llevan más de veinte años casados. De hecho, se conocen desde casi niños porque ella era la canguro del ahora su marido. Además, tienen dos hijos de 23 y 11 años.