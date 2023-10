Una nutricionista desvela los alimentos desaconsejados a partir de las 7 de la tarde

La nutricionista recomienda no tomar ciertos alimentos a partir de las 19 horas

A la hora de realizar cualquier tipo de cambio en la dieta, independientemente de cuál sea el objetivo, la opción más óptima es la de acudir a un profesional. Este, atendiendo a la casuística de cada paciente, le dará las pautas que encuentre convenientes para que tenga una dieta sana y equilibrada.

Uno de los puntos que estudiará es cómo según qué alimentos pueden funcionar en nuestro organismo. Sobre esto ha hablado la nutricionista Sonia Lucena para Telva. La experta ha apuntado qué alimentos no recomienda tomar a partir de las 19:00 horas.

Pero no tanto porque estos estén "prohibidos", sino porque considera que es más óptimo consumirlas a otras horas del día para tener una mejor calidad de vida. Así ocurre con los alimentos ricos en carbohidratos simples.

"Son los que nos proporcionan energía de forma más inmediata", ha precisado a la publicación Lucena. Por lo tanto, cree que son más "apropiados cuando vamos a hacer ejercicio o después del mismo para recuperar".

Sin embargo, "por la tarde-noche nuestra actividad desciende", precisa. "Y debe ser así para ir a descansar dado que nuestro cortisol — la hormona del estrés— que se activa por la mañana, empieza a descender a partir de media tarde", prosigue la nutricionista.

En este sentido, suma a la lista las frutas y la leche. Tampoco recomienda tomar alimentos con un alto contenido en grasa o con azúcar, aunque "estos alimentos no están recomendados en ningún momento del día", apostilla.

Reducir la cafeína y dos prohibidos

Otro de los consejos que ha dado la experta en esta línea es procurar reducir el consumo de cafeína en horas cercanas a la de irse a dormir. "Muchas pacientes me dicen que no pueden dormir bien e incluso toman pastillas para alcanzar el sueño. Cuando hago sus estudios me doy cuenta de que toman cafeína a lo largo del día y, también en ocasiones, durante la tarde-noche", explica a Telva.

La nutricionista ha instado a abandonar el consumo de picantes y de alcohol a partir de dicha hora. "Algunas personas toman alcohol después de cenar e incluso argumentan que les produce somnolencia, sin embargo el alcohol puede afectar al sueño en la segunda mitad de la noche", señala.

Sobre el picante, apunta que "estimula el sistema nervioso y aumenta la producción de hormonas como la adrenalina, lo cual dificulta la relajación que necesitamos para inducir al sueño, además del reflujo que aumenta al estar en posición horizontal para dormir".