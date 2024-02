Cuándo dinero se lleva Nebulossa por ganar el Benidorm Fest

Tras las victorias de Chanel y Blanca Paloma, este sábado Nebulossa se ha convertido en el ganador del Benidorm Fest 2024. El dúo alicantino dio el sorpresón en la final con su canción 'Zorra' y cantará su himno feminista en el festival europeo gracias al apoyo del público. El bolero de St. Pedro fue segundo y Angy se llevó el bronce.

¿Qué gana concretamente el vencedor del Benidorm Fest? El certamen se creó para elegir al representante de España en Eurovisión, así que quien se corone en esta edición será quien acuda a Malmö, sede del concurso de la canción de este año tras la victoria de Loreen.

El ganador del Benidorm Fest se lleva además el trofeo, el Micrófono de bronce. Sin embargo, además de la repercusión y promoción que supone ser el triunfador, no hay premio en metálico.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

El vencedor no gana dinero como tal, y representar a España en Eurovisión, como ya contó Chanel en su día, no tiene sueldo: "No te pagan por ir". Eso sí, el escaparate que suponen ambos eventos puede servir como trampolín para sus carreras musicales.