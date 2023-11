Comprar Lotería de Navidad en La Bruixa d'Or: horario, pedir cita y encontrar número

Europa Press via Getty Images

A poco más de un mes para que tenga lugar uno de los momentos más mágicos del año, como es el Sorteo Extraordinario de Navidad, todas las administraciones del país llevan meses repartiendo suerte a millones de españoles con la vista puesta en el próximo 22 de diciembre, cuando miles de personas verán cambiadas sus vidas, al mismo tiempo que otros recurrirán al dicho "por lo menos tenemos salud".

Se trata del sorteo de lotería más importante del año y por el que millones de españoles estarán pegados al televisor, deseando que los niños de San Ildefonso les otorguen la felicidad de sus vidas.

Entre las principales y más famosas administraciones de España se encuentra La Bruixa d'Or, en Sort, un municipio de poco más de 1.500 habitantes ubicado en la provincia de Lleida. Fundada en el año 1986 por el recientemente fallecido Xavier Gabriel, en 2011 saltó a la fama por ser la administración que más décimos de lotería vendió para el Sorteo Extraordinario de Navidad de ese año.

Según apuntan en su web, en sus 37 años de historia han repartido más de 3.207 millones de euros si se cuentan todos los sorteos. Y aquí les explicamos cómo conseguir lotería en esta histórica administración.

¿Cuál es el horario para comprar décimos en La Bruixa d'Or?

Para obtener los décimos que se quieran en La Bruixa d'Or, desde su portal web informan de que, en caso de que se encuentre cerca de Sort, puede acercarse a la administración de lunes a viernes en un horario de 10:00 a 13:00 durante la mañana y de 17:00 - 20:00 por la tarde.

De igual forma, también se pueden conseguir los boletos de forma online -y a cualquier hroa-. De hecho, desde La Bruixa d'Or se enorgullecen de ser la primera administración que, desde mediados de los años 90, también ofrece la compra de sus décimos de forma online.

Para ello, será necesario registrarse en su web y crear una cuenta desde donde poder demandar el décimo que se quiera. En ese momento se podrá optar, bien por tener el décimo digital -sin necesidad de imprimirlo- o bien en formato físico. En este caso, se podrá solicitar a la Bruixa d'Or que envíe el boleto al domicilio que se requiera, y que será enviado en un plazo de entre 24 y 48 horas. Si bien el importe de dicho envío dependerá del lugar de destino.

¿Se puede elegir cualquier número?

Otra de las cuestiones que surgen en estos casos es si se puede o no conseguir el número que se desea. Ante esta situación, desde La Bruixa d'Or informan de que se puedes consultar los números que hay disponibles clicando en su web.

En el caso de que no tu número no esté en esté operativo en ese momento, no te dejará adquirirlo aunque siempre podrás solicitarlo si así lo deseas, y en el menor tiempo posible será enviado a tu domicilio.