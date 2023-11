Lotería de Navidad 2023: ¿por qué aparecen cuadros religiosos en los décimos?

Cuando queda menos de un mes para conocer el número afortunado con el Gordo de Navidad y todo el mundo está pensando qué número comprar, surgen muchas curiosidades. Una de ellas, la que más a la vista está en los décimos, es su cuadro religioso.

Si hacemos un repaso a la historia de la Lotería de Navidad, que arranca nada más ni nada menos que en 1812, lo cierto es que durante mucho tiempo los décimos no llevaban ningún tipo de ilustración. En ellos tan solo aparecía el número que se jugaba y el nombre y fecha de celebración del sorteo. No fue hasta 1960 cuando Loterías y Apuestas del Estado comenzó a adornar los décimos con distintas estampas. Podían ser artísticas, deportivas, científicas o de otros ámbitos, aunque para los décimos del Sorteo de Navidad decidieron escoger escenas navideñas para promover la cultura de la religión católica.

Entre las obras que han ilustrado los décimos de Navidad en las últimas décadas, podemos encontrar cuadros de autores consagrados como El Greco, Goya o Velázquez, entre muchos otros más. Sin embargo, en los últimos años se ha optado por elegir obras menos conocidas procedentes de diferentes partes de España, para poner en valor el rico patrimonio nacional.

En 2022 se presentó La Virgen con el niño en la gloria, del pintor italiano Carlo Maratti. Este año 2023 es el turno de La Natividad, una obra atribuida al Maestro de Sopetrán. Este óleo, con dimensiones de 103 x 60 cm y datado en 1470, representa el nacimiento de Jesús y, originalmente, fue parte de un retablo en el convento benedictino de Sopetrán, en Guadalajara.

Desde 1934 ha formado parte de las colecciones del Museo del Prado. Sin embargo, si decides visitar el museo, no podrás verla en exhibición, ya que actualmente no está en muestra para el público. No obstante, en el sitio web del Museo del Prado es posible descubrir el retablo completo y su interesante historia.

Otra novedad de los décimos de la Lotería de Navidad 2023 es que incluyen el logotipo UE23, que hace referencia a la presidencia de turno de la Unión Europea, que corresponde a España.