Las cinco propuestas teatrales que no te puedes perder en junio

La programación sigue menguando, sobre todo en los teatros más grandes. Da igual que sean locales o estatales. Aún así, en una selección de solo cinco propuestas, hace que se queden fuera estrenos con polémica como Infiltrado en Vox en el Teatro del Barrio. Y reposiciones como Adicto a mí de Santi Senso, espectáculo de danza en el Umbral de Primavera al que los espectadores asistirán desnudos. Bueno, pues allá van las cinco del mes de junio ordenadas por fecha de estreno:

Las niñas zombi, de lo más moderno que se podrá ver en la cartelera

Puede que al público masivo desconozca a La Tristura, una compañía teatral, y Celso García, uno de sus componentes. Pero los aficionados al teatro, sobre todo, a sus últimas tendencias, habrán pasado muy buenos ratos con ambos.

Es de esperar que los buenos ratos se repitan con esta nueva producción del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque. Aunque tampoco se sabe muy bien que esperar de esta obra.

Una obra que se plantea desde la teatralidad como la política española ha conformado a las niñas (y niños) de hoy. Como el silencio y el secreto con el que se vivió y se vive la Guerra Civil y la dictadura posterior ha influido en cómo viven las nietas de los contendientes y de los represaliados su pasado. Unas nietas sin historia y, por tanto, viviendo como unas zombis o unas vampiras.

Del 1 al 11 de junio en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque

IV edición de Festival Lírica al margen, lírica más allá de los teatros de la Zarzuela o el Real

Es una alegría ver cómo este certamen ha seguido creciendo hasta llegar a su Vi edición. Ofreciendo una alternativa popular, sobre todo en precios, al Teatro Real y al Teatro de la Zarzuela.

Esta vez, la propuesta se concentra en dos locales. Uno será la Sala Mayko, donde se podrán escuchar casi en petit comité varios recitales. Los habrá de ópera, con arias de las heroínas de Puccini o dedicados a la Carmen de Bizet. También los habrá de zarzuela. Aunque seguramente lo más interesante será escuchar las Liebeslieder de Viktor Ullman, el compositor de El emperador de Atlántida.

El otro, será el Corral Cervantes. Donde están programados los grandes espectáculos. Como Mi nombre es Lubbert Das, montaje de Trijueque Pegalar a partir de Las canciones de la locura, música barroca e inglesa. Espectáculo que gustará a los que les gusta la música y que fascinará a la parroquia gótica o que ame las películas de terror, como le sucedió a los asistentes a su estreno en el Festival Radial de Coslada.

Será en este centro donde también se podrá ver Sfogato, obra en la que la propia María Callas rememora su biografía a la vez que una soprano canta en directo las arias que la hicieron famosa. También será el lugar en el que Álvaro Tato, de Ay teatro y de Ron Lalá, presente un recital dramatizado de arias de amor de Mozart a Granados y con letras de Shakespeare, Lope u Ovidio.

Del 4 al 25 de junio en la Sala Mayko y el Corral Cervantes

Psicosis 4.48, tres grandes del teatro español montan a una grande del teatro inglés

Esta obra es un clásico contemporáneo. Un monólogo que cualquier actriz se muere por interpretar. La historia que sucede de noche, cuando la medicación psiquiátrica que toma la paciente reduce su efecto sin ser todavía el momento de tomar la siguiente dosis. Ese flujo de conciencia rumiativo y obsesivo por el que a la protagonista se le puso medicación.

Puede que la sinopsis no sea halagüeña, pero es fascinante. Y esta producción lo tiene todo para serlo también. Por un lado, la traducción del original inglés, que lo ha hecho una buena profesional de teatro, como es Eva la Heras, que dirigía la sala La Puerta Estrecha. Por otro dirige Luz Arcas de La Pharmaco. Y, por si no fuera bastante, protagoniza por la todo terreno Natalia Huarte, que no deja de encadenar grandes éxitos en las dos últimas temporadas.

Hay que señalar que se va a representar en la sala pequeña del Teatro Español, así que es de esperar que los que no se den prisa se quedarán sin entrada.

De 7 de junio al 2 de julio en la Sala Margarita Xirgu del Teatro Español

Festival Iberoamericano del Siglo de Oro 2023, una buena alternativa al Festival de Almagro



Este es el festival que atrae todas las miradas de los madrileños durante el mes de junio. Un mes que es un frenesí de teatro barroco traído, fundamentalmente, de España y América. Aunque este año se inaugura con una ópera: La vida es sueño basada en la obra homónima de Calderón.

No será la única. El lazarillo de Tormes inspira a David del Puerto Lazarillo que contará en su elenco con Antoni Comas y Ruth González. Y es que este año el festival trae mucha música. Sobre todo, en concierto. Ya sea para mostrar como evolucionaron las zarzuelas de la época hasta el siglo XX. Ya sea para escuchar una composición contemporánea inspirada por Don Quijote. Pasando por espirituales negros o por canciones inspiradas por textos de los clásicos.

Y, por supuesto, teatro. Entre el que destaca La casa de los celos y selvas de Ardenia una obra de Miguel de Cervantes que no se representa desde hace cuatrocientos años dirigida por Ernesto Arias. Y la comedia La discreta enamorada de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, obra dirigida por Lluis Homar, que no llegará hasta la temporada que viene a Madrid. Y que los asistentes al festival podrán ver antes.

Y, por supuesto los clásicos de los clásicos. Dos Fuenteovejuna, una con la que vuelve Teatro Círculo de Nueva York y otra hecha como teatro griego con la que vuelve la Pontificia de Chile. Dos Celestina, la producida por Pentación dirigida por Antonio C. Guijosa y otra que viene del otro lado del charco. Dos La vida es sueño. La ópera citada y otra en formato de teatro inmersivo y titulada con su acrónimo en inglés #LIVES.

Esto es solo un resumen. Hay muchas más. Para todos los gustos. Para pasar unas buenas tardes de teatro en Alcalá.

Del 9 de junio al 2 de julio varios espacios

Cielos, un gran cierre de temporada en el Teatro Abadía

Peris Mencheta dirige esta obra de Wajdi Mouawad con un elenco y un equipo artístico de campanillas. En el primero se encuentran actores de la talla de Jorge Kent (¡que no para, el tío!) y en el segundo el escenógrafo Alessio Meloni y el iluminador David Picazo.

Todos juntos tratarán de contar esta extraña historia del autor de la exitosa y premiada Incendios. La historia de un grupo de expertos que son incapaces de interpretar un mensaje que ha sido captado en los cielos tecnológicos de Internet. Un mensaje que amenaza el status quo en nombre de todos lo hijos que murieron en los distintos frentes de las guerras del siglo XX. Desde luego hay suficiente materia como para que este equipo triunfe contando esta historia.

Del 14 al 29 de junio en Teatro de la Abadía

Y, ya se sabe, que si no gustan estas, hay muchas otras. Solo tienen que mirar la cartelera.