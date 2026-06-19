Festivales de teatro para tener un verano 'dramático'

España se llena de festivales teatrales en verano. A continuación, un repaso a las programaciones de los tres más icónicos – el Grec, Almagro y Mérida – y a otros más o menos pequeños, más en duración que en programación, para destacar lo que, sobre el papel, parece más interesante de cada uno de ellos.

El Grec de Barcelona, el festival más cosmopolita y moderno

Este festival, que cumple cincuenta años, es consciente de que desborda a cualquiera que le quiera hincar el diente. Por eso ha tenido la deferencia de ofrecer en su página web una selección de propuestas que considera imprescindibles.

En la que aparecen los nombres de Marta Pazos con L’òpera de tres rals, Alex Rigola con Factory (somni d’una nit d’estiu), Romeo Castelluci con la performance Creer en las máscaras, Calixto Bieto con La verdadera historia de Ricardo III y Angélica Liddell con Seppuku. El funeral de Mishima o el placer de morir. ¿Algún otro festival es capaz de reunir a estos cinco grandes del teatro?

Por si fuera poco, también cuenta con Christiane Jatahy con Um julgamento. O Florentina Holzinger con Ophelia’s got talent, Alberto Cortés con El corazón de Ester y Kulunka Teatro con André y Dorine, Solitudes y Forever.

En danza tampoco se queda corto. Ahí está Anne Teresa De Keersmaeker y Solal Mariotte con Brel para demostrarlo. O Malpelo con el estreno de Inventions. O Mucha Muchacha con Cantar de gesta. O Aleix Colomer Campoy con Le debut. Y mucho más.

A lo que se añade mucho circo como el espectáculo por excelencia familiar o para todos los públicos. En el que Circ d’Hivern celebra treinta años con La gran plantada. O Portmanteau y Helga Stentzel con PYYKKI – Perdidos en el país de la colada.

Sin olvidar producciones locales. Como La truita del emergente autor francés Baptiste Amann que protagonizarán Emma Vilarasau y Jordi Boixaderas en el Poliorama. O como L’Albada de Jaume Viñas dirigido por Oriol Broggi en ese espacio tan especial que es La Biblioteca.

Grec del 2 al 26 de julio.

Festival de Almagro, jugárselo todo a los clásicos del Siglo de Oro

Este año el festival quiere ser puro juego. De hecho, su precioso cartel y el video de presentación juegan con las figuras de una baraja de cartas del siglo XVII reinterpretadas por Judit Canela.

Siguiendo con la metáfora, por este festival hace una apuesta fuerte la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC), ya que es su segunda sede. Por este motivo, estrena en el mismo El caballero de Olmedo de Lope dirigido por Laila Ripoll. Y trae de gira algunos de los espectáculos vistos en la sede madrileña esta temporada como Laurencia de Alberto Conejero, La vengadora de las mujeres de Lope, ¡El escondido y la tapada de Calderón y Bruja! de Manuela Barrero dlcAos.

Para los que no tengan suficiente con estos espectáculos hay producciones similares, aunque no sean de la CNTC, como El lindo don Diego de Agustín Moreto, La dama boba de Lope o Entre bobos anda el juego de Zorrilla.

Tampoco se han olvidado de traer compañías extranjeras para mostrar lo que se hacía en otros lugares en aquella época. Así llega Shanghai Huai Opera Troupe con Written in Sound, un texto que parte de la ópera china El pabellón de las peonias de 1598. O L’Avare de Moliére que Théâtre de la Tempête improvisará a partir de los objetos que le lleven los espectadores cada noche.

Aunque la sorpresa puede venir de Palabra de perro, una obra creada por Juan Mayorga a partir de El coloquio de los perros de Cervantes dirigida por Rakel Camacho con Jimmy Castro, Jorge Kent y Cecilia Solaguren, ¡menudo elenco! O de Fiesta, recuperación de la autora de Margarita Ruano por parte de la Fundación Siglo de Oro. O de El compuesto milagroso, de Cervantes y Saavedra, de Brenda Escobedo protagonizado por Ernesto Arias. O de Sueño de una noche de verano de Shakespeare, hecha por una compañía de actores y actrices ciegos.

Hay mucho más. Imposible de resumir en una reseña. Que expande el Siglo de Oro a otros géneros y disciplinas escénicas, como son el teatro infantil, el teatro de calle, el teatro alternativo, el teatro aficionado, las visitas dramatizadas, la danza y el circo. Sin olvidarse de la música, que para eso uno de los platos fuertes del festival es el recital A quién contaré yo mis quejas de Pepe Viyuela, premio Corral de Comedias 2026, y Rosa León.

Festival de Almagro del 2 al 26 de julio.

Festival de Mérida, si te atraen las estrellas

Fiel al modelo que se ha ido creando este festival en los últimos años, no hay obra programada que no tenga una estrella al frente del elenco. Ni siquiera se libra Spartacus, coreografía del Düsseldorf Ballet Theater que inaugurará el festival el 3 de agosto, con Miguel Ángel Muñoz a la cabeza. Posiblemente el espectáculo más interesante que programa el festival.

En este sentido, hay propuestas con hiperinflación de estrellas, como es Bacanal de Chevi Muraday y Juan Carlos Rubio, en la que se unen Juana Acosta, Toni Acosta y Carlos Hipólito. Si con ese cartel no se llena el teatro, es que ya nada lo llena.

Aunque la noticia será la vuelta de Lydia Bosch a los escenarios después treinta y siete años de ausencia de ellos. Lo hace con Fedra en los infiernos, la historia de la madrasta enamorada hasta las trancas de su hijastro. A la que dirige José María del Castillo, el que también recuperó a Victoria Abril para el teatro en este mismo escenario con Medusa, esperemos que con mejor fortuna teatral.

Por lo demás, pasarán por allí Pepe Viyuela, acompañado de Tomás Pozzi, en Timón de Atenas de Shakespeare; Carlos Sobera en La comedia de la olla de Plauto; Fernando Tejero, acompañado de Rafa Castejón, con Cómicos de Roma de Mamet; Marcial Álvarez en El viaje de Edipo de Isidro Timón y Emilio del Valle; y Angy Fernández y Carmen Conesa en el musical Las 9 musas De Xènia Reguant, Ricard Reguant y Ferrán González. Todos ellos dirigidos por ese perfil de director con prestigio que se mueve bien en el teatro comercial.

Se quedaría fuera de esta tendencia Electra Jonda, obra en la que se recupera al autor Juan Guerrero Zamora. Su fuerte será la presencia de la Compañía Ibérica de Danza. Espectáculo posiblemente menos atractivo para el público de este festival, pero que puede dar la sorpresa.

Festival de Mérida del 3 de julio al 30 de agosto.

Festivales de verano 2026 - Los otros festivales.

¿No te vienen bien los anteriores? Hay otros

En ciudades patrimoniales de la Comunidad de Madrid se desarrolla el Festival Ópera a Quemarropa, del 3 al 18 de julio. En el que Oriol Plá dirige escénicamente Estètica i massacre de Carles Prat y tendrá lugar el estreno absoluto de la versión operística de La clausura del amor con música de Reyes Oteo y la soprano Ruth González.

En Peñíscola tendrá lugar la XXIX edición del Festival de Teatro Clásico – Castillo de Peñíscola del 6 al 18 de julio. Clásico en un sentido amplio, ya que estrenan Palabra de perro de Juan Mayorga, y programan obras como Doña Rosita la Soltera de Lorca o Don Juan en los Infiernos basado en la película de Gonzalo Suárez.

En Madrid, Veranos de la Villa, del 7 de julio al 30 de agosto, aunque anuncia teatro, circo y zarzuela, lo que predomina escénicamente es la danza, sesgo que quizás introduzca el director artístico de este festival, el bailarín y coreógrafo Joaquín de Luz. Así, entre otros, se podrán ver al London City Ballet con Momentum, a Farruquito y el estreno absoluto de Concertdanza que coreografía el propio de Joaquín de Luz.

En Huelva, el Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla, del 11 de julio al 29 de agosto, sin duda atraerá el interés de los aficionados a la danza por Los perros ya que en su coreografía participa Marcos Moreau, incluido entre los espectáculos de calle gratuitos, por cierto. En cuanto a su especificidad teatral la pone Atalaya con Antígona, la estirpe maldita.

En la provincia de Valladolid te puedes encontrar con el Festival Olmedo Clásico que del 17 al 26 de julio concentra varios de los highlights de los que se han visto en otros festivales dedicados al Siglo de Oro como el del Almagro o el de Alcalá de Henares, y que se han comentado anteriormente. Su especificidad se encuentra en Volar con los pies en el suelo de El Brujo y Don Juan en los Infiernos basado en Moliére y la película de Gonzalo Suárez.

En Navarra, el Festival de Olite, del 17 de julio al 2 de agosto, permite recuperar una parte de la programación del Teatro de la Abadía de Madrid, la simpática Adolescencia infinita de Pont Flotant, la emotiva Las gratitudes, basada en la exitosa novela del mismo título de Delphine de Vigan y Declaración de amor (para siempre) en la que Magne van den Berg cuenta su amor por el público. Así como ver espectáculos de su próxima temporada como Leonora de Alberto Conejero. Además de ver espectáculos creados en el País Vasco, teatro de calle y un Taller de creación con Fernanda Orazzi.

La Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia (MIT) en Galicia, del 17 al 25 de julio, si no está entre los primeros tal vez sea por su duración y por programar espectáculos que ya se han visto en otros lugares. Porque si es por programación, la verdad es que es de las más interesantes. Entre lo que se puede ver este año se encuentran: ICTUS (anatomía de ‘A derradeira leición’ de Castelao) de Chevere; Colapso de Miguel Oyarzun & Juan Ayala; Mercedes máis eu de Janet Novás; Hospital de Campo de Societat Doctor Alonso; Jérôme Bel; Estudio para una extracción de Poliana Lima; acabando con Roland mon amour de Cris Blanco y Atlas de anatomía de Paula Quintana.

Del 17 de julio al 8 de agosto, el Festival Castell de Perelada, que es eminentemente musical, ofrece algún que otra propuesta escénica. La ópera ya citada de Estètica i massacre de Carles Prat dirigida por Oriol Plá. Y danza, en la que destaca 4 Danced Seasons coreografía para Las cuatro estaciones de Vivaldi de Mourad Merzouki, figura clave en el hip-hop.

En Murcia el San Javier Fest, del 30 de julio al 23 de agosto, da la oportunidad de ver Calentamiento de Rocío Molina junto a otros éxitos de la temporada como puede ser Blaubeeren dirigida por Peris Mencheta, el Hamlet de Chela de Ferrari interpretado por personas con síndrome de Down o La dama boba dirigida por Josep María Mestre.

En Cáceres, habrá uno de los pocos festivales de agosto: el Festival de Teatro Clásico de Alcántara, del 1 al 9 de agosto. Sin duda, el espacio Coventual de San Benito es un buen lugar para ver y disfrutar en familia del exitoso y premiado Farra de la Cía Lucas Escobedo o la Doña Francisquita de Amadeo Vives que llevará hasta este pueblo DRAO producciones.

El Festival Internacional de Santander, del 3 al 31 de agosto, es un evento musical que ofrece varias propuestas escénicas. Destacando La flauta mágica de Mozart, dirigida por Afkham en lo musical y por Villazón en lo escénico con Javier Camarena en el papel de Tamino. Y tres espectáculos de danza: El paraíso de los negros de María Pagés y El Arbi El Hart; Dido y Eneas de la compañía Blanca Li; y NumEros de la Compañía Nacional de Danza.

Fuera quedan algunos certámenes. Bien porque no están disponibles todavía sus programaciones, como la Feria de Teatro de Castilla y León – Ciudad Rodrigo. Bien porque han reducido su parte escénica a la mínima expresión como la Quincena Musical de San Sebastián.