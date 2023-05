La 'papeleta' de la España Vaciada en el 28-M: "O entramos a las instituciones o no nos van a hacer caso"

AFP via Getty Images

700 kilómetros no son nada. La distancia que separa León y Jaén, o Gijón y Cuenca, se esfuma cuando se trata de luchar por "tu propia supervivencia". Porque, según explican sus responsables, de eso va la España Vaciada. Un proyecto nacido para "que la política salga de la M-30" y para unir aquellos territorios que quieren huir del "abandono sistemático de un modelo territorial que lleva tiempo fallando".

Unos años después de la irrupción de Teruel Existe en el Congreso y Senado y de Soria Ya en Castilla y León, la España Vaciada afronta este domingo el primero de sus 'días D'. El sueño que nadie esconde es llegar al Congreso con un grupo propio, pero muchas de esas opciones pasan antes por el 28-M: las urnas municipales y territoriales decidirán si la marca queda como anécdota parlamentaria o es clave en la agenda de la próxima legislatura.

Cuatro comunidades autónomas (Aragón, La Rioja, Asturias y Castilla-La Mancha), 13 provincias y 233 municipios podrán elegir este domingo una papeleta para muchos desconocida. La de "quienes estamos cansados de promesas y hemos visto que entramos a las instituciones o no hay manera", cuenta a El HuffPost Sergio Díez, secretario de organización de la plataforma España Vaciada. Estas ideas, prosigue, se concretan en "un modelo de desarrollo para todo el país, un plan para buscar un pacto de Estado contra la despoblación, por la implantación de las energías renovables y por fortalecer los servicios públicos".

Por ello, insiste en ese mantra de que no son 'ni de izquierdas ni de derechas', ya que "más que líneas ideológicas tenemos líneas programáticas" y se niega a que "haya partes de España abandonadas". "El concepto izquierda-derecha está superado en el tiempo y si se mantiene es porque beneficia a la crispación. Somos un movimiento transversal", añade Ángel Corpa, candidato por Cuenca e histórico fundador del grupo Jarcha. Su salto a la política a los 71 años ha llamado la atención, pero asegura que volver la cara ante los problemas "no facilita encontrar soluciones". Por ello, cree "lógico" que nazcan partidos como los que representan a la España Vaciada. "La gente está harta y tenemos que seguir", admite.

"Estaremos dando guerra hasta que los ciudadanos que viven en estas zonas deprimidas no tengan que enfrentarse a sus problemas actuales. Ojalá desapareciéramos algún día. Sería una buena señal" Raúl Bustillo, candidato de Aragón Existe por Zaragoza.

Tomás Guitarte es, a día de hoy, el rostro más visible de este movimiento. El diputado por Teruel Existe en el Congreso en esta última legislatura aspira ahora a ser presidente del Gobierno de Aragón. Las encuestas le dan entre dos y cuatro escaños decisivos para la suma de una mayoría en el parlamento regional. "Cualquier resultado será bueno porque es la primera vez que nos presentamos a unas autonómicas. Pero para la consolidación de este proyecto sería importante contar con grupo propio en las Cortes y poder influir en las decisiones del gobierno aragonés", señala Guitarte en conversación con El HuffPost.

El diputado nacional se jacta de haber hecho realidad a lo largo de esta legislatura "alrededor de un 60%" del programa" acordado con Pedro Sánchez, lo que daría un sentido útil a su presencia en el Congreso, aunque lamenta no haber llegado a un pacto de Estado contra la despoblación. "España necesita ese acuerdo, un modelo muy parecido al que se asumió en Alemania tras la reunificación y con un mecanismo de financiación estable. Todas las formaciones políticas están a favor de lograrlo, pero a veces falta algo de valentía para aplicar medidas estructurales, como que la reindustrialización estratégica que necesita este país se haga en la España despoblada o descentralizar las sedes administrativas y las empresas públicas. Y esa valentía sólo llegará si somos capaces de esta presentes en las instituciones. Por eso, nos presentamos a las elecciones", sostiene.

Tomás Guitarte, en un acto el pasado 29 de abril Europa Press via Getty Images

Todos los candidatos consultados dan por hecho que, para que se les escuche, "todo" pasa por llegar a los Parlamentos... ¿pero también entrar en los Gobiernos que resulten del 28-M? "No nos vale sólo con entrar. Queremos hacer que nuestras medidas se oigan. Si eso pasa por entrar en Gobiernos… pues veremos”, explica Sergio Díez.

Guitarte es consciente del papel clave que puede tener su partido en Aragón, aunque marca una importante línea roja: Vox. "No estaremos en un gobierno junto a la ultraderecha o sustentado por ella", advierte después de que en una reciente entrevista dejara la puerta abierta a un ejecutivo con el PP apoyado desde fuera por Vox. "Es una formación con la que no tenemos ningún punto en común. Ni su posición ante la Constitución, ni su planteamiento sobre sobre las autonomías o su actitud respecto a las políticas de género", detalla. Una opinión que también comparte Raúl Bustillo, el candidato de Aragón Existe al ayuntamiento de Zaragoza. "Para arreglar las baldosas de una calle hablaremos con Vox. Para acordar un presupuesto, jamás. El modelo de ciudad que tienen ellos está en las antípodas del nuestro", advierte.

"Somos un proyecto diferente y no vamos a tener una oficina central que nos obligue a votar lo mismo en León, Cuenca o Teruel" Sergio Díez, secretario de organización de España Vaciada

En la capital de Aragón, las opciones de la plataforma según las diferentes encuestas son mínimas. Pero, ¿cómo es presentarte como representante de la España Vaciada en la quinta ciudad más poblada de España? Ante esta aparente contradicción, Bustillo razona que el futuro de Aragón pasa inevitablemente por su capital. "Zaragoza debe mirar a la España vaciada con unos ojos diferentes y dejar de ver ese problema como algo lejano. La ciudad tiene que extender su potencial económico por todo el territorio aragonés y ser consciente de que tiene que apoyar este crecimiento equilibrado en toda la región", asegura el candidato. En su opinión, luchar contra la degradación de los barrios o la falta de cohesión dentro de la propia ciudad también va más allá de significarse como de izquierdas o de derechas.

"¿Construir un tranvía es de derechas o de izquierdas? ¿Cambiar la gestión del transporte para que sea público es de derechas o de izquierdas? Nosotros somos partidarios de que paguen más los que más tienen, pero también de que haya un control del gasto público o frenar el derroche de subvenciones. No vamos a entrar en ese debate tan simple", advierte.

El sentir del candidato por Zaragoza es similar al de otro político emergente en Jaén. Allí el fenómeno social de la España Vaciada incluye una marca independiente, la de Jaén Merece Más. Tras rozar un diputado en las autonómicas de junio de 2022, ahora se presentan a la capital provincial y numerosos municipios con opciones reales de "influir". "En Jaén las encuestan nos dan 4-5 escaños de los 27 y eso significa tener influencia", explica su cabeza de lista, Manuel Carlos Vallejo.

"Los 50 años de sistema democrático te demuestran que o te espabilas o no pillas nada. Teruel ha conseguido esta legislatura más inversión que en el resto de la democracia con un diputado" Manuel Carlos Vallejo, candidato de Jaén Merece Más en Jaén

Este profesor universitario también huye de la dicotomía izquierda-derecha porque "somos independientes, tenemos una urgencia que es Jaén y en nuestro caso no nos debemos a un jefe en Madrid o en Sevilla". Su lucha, asegura, no es contra una ideología, sino contra "el miedo social a posicionarse fuera del bipartidismo; ese dominio histórico es una dinámica difícil de romper y la presión pública se nota".

Pero Vallejo, como Corpa, tampoco quiere volver la cara a los problemas. "Los 50 años de sistema democrático te demuestran que o te espabilas o no pillas nada. Teruel ha conseguido esta legislatura más inversión que en el resto de la democracia con un diputado. Y si se consigue un grupo propio imagínate la capacidad de influir", sopesa Vallejo, que piensa no sólo en las municipales, sino en las generales de diciembre.

El futuro tras el 28-M

Allí su formación podría integrar la candidatura unitaria de la España Vaciada, siempre que solventen las "grietas" internas tras una votación "extraña" de Teruel Existe, que se abstuvo por "error" —explican sus responsables— en una cuestión sobre el AVE en Jaén. "La idea es tener una sola voz en España, pero nuestra presencia se condiciona a que esos errores no vuelvan a pasar", dice.

"No estaremos en un gobierno junto a la ultraderecha o sustentado por ella" Tomás Guitarte, líder de Teruel Existe y candidato al Gobierno de Aragón

Esas discrepancias con formaciones 'cercanas', las asume Sergio Díez, que las valora como algo "diferenciador" con respecto a otras siglas. "Muestran una realidad, que no vamos a tener una oficina central que nos obligue a votar lo mismo en León, Cuenca o Teruel. Si bien tenemos una idea de país, entendemos que cada territorio tiene una singularidad. Eso sí, nunca iremos es en contra de un territorio para beneficiar a otro", explica.

¿Y qué futuro le espera a la España vaciada? El candidato por Zaragoza, Raúl Bustillo, se queja de que la plataforma tenga que estar siempre "justificando" su existencia. "Nos preguntan que qué pintamos nosotros en el panorama político cuando es palmario y obvio que una parte de España se ha vaciado y otra se ha visto beneficiada por el desarrollo económico de las últimas décadas. Estaremos dando guerra hasta que los ciudadanos que viven en estas zonas deprimidas no tengan que enfrentarse a sus problemas actuales. Ojalá desapareciéramos algún día. Sería una buena señal", señala.

En este sentido, Guitarte defiende a la España Vaciada como "la única alternativa tras décadas de olvido institucional". "Parece un asunto local, pero no lo es. Es un problema de modelo de país. Mucha gente que no vive en zonas despobladas ya nos dice que comparten nuestra visión sobre cómo debería ser el desarrollo de España. Lo único claro es que no venimos a ser la muleta de nadie", sentencia.