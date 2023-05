Ángel Corpa, de fundar Jarcha al 28-M con la España Vaciada: "Quien asume riesgos es más libre que el sumiso"

Su voz está detrás de uno de los himnos generacionales que han marcado la historia de España y ahora quiere que se le oiga también con micrófono pero sin guitarra. De cantar Libertad, libertad, sin ira libertad con los míticos Jarcha en los años de la Transición a un nuevo 'escenario': la política.

Ángel Corpa, fundador de la banda, es candidato a las Cortes de Castilla-La Mancha a sus 71 años. Lo hace bajo las siglas de Cuenca Ahora, la marca territorial del movimiento España Vaciada, que afronta este 28-M su gran prueba de fuego.

Mientras atiende a El HuffPost cuenta que de encuestas no sabe mucho, pero sí de "libertad", de "hartazgo social" y de "miedos". A todo eso le ha cantado y de todo eso hace argumentario político.

Quiere llevar la voz de Cuenca al parlamento regional y "si entramos, quién sabe si ser decisivos". Pero sobre todo, quiere "hacer algo", porque, como confiesa "ante cosas que no nos gustan" no sirve "volver la cara".

¿Qué le lleva a meterse en política ahora?

Ufff, todo esto es muy ajetreado, no tengo con qué compararlo, pero es una forma de tomar el pulso a la gente y eso me gusta. Aunque yo diría más bien que 'me han echado a la política', porque yo tenía un primer planteamiento más de política local, pero el coordinador del partido pensó en mí a nivel regional. Primero me pidió una canción para la campaña —el tema se llama Ahora— y después me propuso ser cabeza de lista porque me consideraba el perfil idóneo.

En principio me negué porque no me sentía preparado, pero me convencieron por lo que mi carrera y mi figura podían aportar a nivel social. Me dejé convencer; ante situaciones que no gustan el volver la cara no facilita encontrar soluciones y entendí que yo podía tener la capacidad de sumar.

Fue voz de un periodo clave de España. ¿Hoy a quién quiere poner voz?

En realidad yo no quiero ponerle voz a nadie, pero sí entiendo que haya gente que ha usado la mía para reclamar cosas, derechos, libertades, algo lógico cuando eres una figura pública.

Lo que sí me gustaría es ser un antídoto contra el miedo con mi canción y con mi presencia. Ahora se detectan muchos miedos, especialmente en pueblos pequeños. Te hablo de la vida en sitios donde el alcalde 'de toda la vida' se ha convertido en un cacique y condiciona todo. Esa situación de dependencia al cacique genera mucho miedo a denunciar según qué cosas.

Hoy la sociedad se ha puesto de perfil, no tiene ganas de encarar la realidad porque cada cual considera que no es cosa suya y nadie se moja

Debuta en política y lo hace en una formación nueva, de la España Vaciada, sin respaldo económico ni colchón de votos previo. ¿Qué expectativas maneja Cuenca Ahora?

No tengo conocimiento de encuestas, no tenemos dinero para nada y menos para encuestas. Podemos entrar en la rumorología, que si entramos o no en el Parlamento, pero sí digo que estamos consiguiendo cosas, hacerle ver a la gente que entre PSOE y PP hay algo. Y explicándole a esa gente que con los gobiernos de ambos hemos perdido mucho. Nada me hace pensar que si hay un continuismo la cosa vaya a cambiar a mejor, y esto es algo que nos toca transmitirle a la gente.

¿Ser una figura pública le está ayudando a hacer campaña pese a ser una formación sin 'aparato' detrás?

En mi caso, humildemente tengo que decir que estamos suscitando mucho interés entre los medios, entiendo que por mi pasado artístico y porque soy novedad. Si estuviese otra persona no sé si hubiese tenido el mismo eco, pero desde luego la maquinaria de los dos grandes partidos es una cosa insultante y contra eso no hay manera de luchar.

¿Que existan proyectos como Cuenca Ahora y otros similares en distintos territorios es un fallo del sistema?

Absolutamente. El sistema lleva fallando tiempo, pero yo creo que los grandes partidos están cómodos con que el sistema falle. Esa crispación aleja a gente de la política y eso les va bien, porque así hay menos gente activa. Si en unas elecciones hubiera una abstención del 70% ten por seguro que no se les caería la cara de vergüenza por formar gobierno con sólo un 30%.

Al final, que nazcan partidos como este es lógico, la gente está harta y tenemos que seguir.

Y en estas circunstancias, ¿un partido como Cuenca Ahora puede tener ideología o eso ahora 'no toca', como suelen decir otros líderes de este movimiento?

El concepto izquierda-derecha está superado en el tiempo y si se mantiene es porque beneficia a la crispación. Nuestro partido no pide carnet, hay gente de un lado y de otro, siempre moderada y convivimos perfectamente. Somos un partido transversal, independiente y eso es lo que más me gusta.

El sistema lleva fallando tiempo, pero yo creo que los grandes partidos están cómodos con que el sistema falle

Entonces, ¿qué lineas rojas ponen a la hora de pactar con otras fuerzas?

Tres: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía, esas son nuestras líneas rojas.

Según eso, todas las formaciones actuales con opción de entrar en las Cortes encajan entre los posibles pactos...

Entiendo la pregunta, pero lo primero que hay que hacer es llegar al Parlamento y luego veremos. Si entramos y se cumplen los principios básicos marcados, estaríamos con el que más cerca se sitúe con respecto a nuestra medidas, basadas en un Pacto por Cuenca a cumplir y respetar.

Se habla mucho de 'libertad' y especialmente ahora que estamos en campaña. Vivió y cantó la dictadura y la Transición y habló mucho de libertad. ¿De verdad entendemos bien como sociedad hoy lo que es la libertad?

Es que una cosa es la libertad y otras cosas son las libertades. La libertad es individual, las libertades son conquistas sociales y toca pelearlas. Hay gente que se siente más o menos libre, pero esto no va en función de que haya más o menos libertades, sino de la percepción individual.

El problema es que hoy la sociedad se ha puesto de perfil, no tiene ganas de encarar la realidad porque cada cual considera que no es cosa suya y nadie se moja. Siempre buscamos subterfugios para hurtar nuestra posición frente a cosas que no nos gustan.

Hay un miedo social a que te digan algo y esto explica la situación actual. Pero hay que decir que quien asume riesgo político tiene más libertad que el sumiso. Por eso es muy importante que cada cuál se posicione donde quiera según los frutos que busque. Puedes, por ejemplo, buscar ser parte de la mayoría o tener un proyecto con más libertad pero menos prebendas sociales.