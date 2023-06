Jaén merece (un esfuerzo) más: las claves de la pelea en la única capital andaluza aún en manos del PSOE

El verde de su mar de olivos se transforma en rojo en el mapa del 28M. Una escena no extraña en una tierra habitualmente cercana al PSOE, pero que, en plena debacle socialista, recobra importancia. Jaén fue la única capital andaluza que escapó de la 'ola azul' del PP. El 'granero' socialista apenas da grano y sólo una ciudad resiste de milagro, con un empate técnico a 11 concejales con los conservadores y un futuro que queda en manos de tres ediles de una formación localista. Jaén Merece Más (JM+) reclamaba más atención para su tierra y ahora tiene el poder... y un gran altavoz.

"Ha sido un bombazo", comienza explicando a El HuffPost Manuel Carlos Vallejo, el cabeza de lista de este joven partido. Y no se refiere a su resultado —que también, matiza de inmediato—, sino al interés mediático desatado en torno a una tierra tradicionalmente olvidada. También en las noches electorales. Ahora, Jaén importa mucho.

Aunque opacado por el anuncio del adelanto electoral de Pedro Sánchez al 23J, que el PSOE mantenga el poder en la capital del Santo Reino pasa de lo anecdótico. Es la ‘aldea gala’ que se le resiste a Moreno Bonilla para completar el pleno de su poder territorial.

Por ello, han viajado hasta allí televisiones nacionales, se suceden las llamadas y hasta parte de los análisis políticos han puesto su foco en Jaén capital. "Nos gusta porque da repercusión mediática no ya al partido, que obviamente nos ayuda, sino a la provincia. Que la gente se pregunte por qué tiene fuerza un partido así en Jaén es una publicidad estupenda al hartazgo que existe", prosigue Vallejo.

El relato es distinto para los dos grandes partidos en liza. El alcalde jaenero, Julio Mllán, confiesa a El HuffPost que "entre el 23J y las derrotas del 28M a nivel interno nuestra victoria ha quedado un poco más opacada". Y tirando de sinceridad, asume que ahora mismo tanto el PSOE como el PSOE-A tienen "mayores urgencias, como preparar las generales y suturar las heridas territoriales". No por ello deja de sacar pecho de su éxito.

“Es que eso parece que se olvida, que hemos sumado casi 1.000 votos más que en 2019, cuando ya ganamos, y casi 11.000 más que en las autonómicas de 2022”, asevera. Cifras por las que Millán da “las gracias a nuestros votantes de no haber sucumbido aquí a la ola azul”. ¿A qué responde este apoyo en un contexto tan a la contra para las siglas PSOE?, le preguntamos. "Es un reconocimiento al trabajo hecho en una ciudad muy necesitada por muchos años de mala gestión del PP", admite el joven político, al mando de la ciudad desde 2019

¿Yo alcalde? Pues no es un escenario imposible, pero no lo vemos probable ni ideal, porque el mandato social no ha sido ese Manuel Carlos Vallejo, cabeza de lista de Jaén Merece Más en la capital

¿Y el PP de Jaén qué dice al respecto? Una pregunta que nos encantaría responder pero que resulta imposible por la falta de respuesta de la formación a este medio.

Un 'caramelo' azul y pocas líneas rojas para negociar

Así que la pelota ahora está en manos de la joven formación territorial. Al abrigo de la ideología de la España Vaciada —aunque aún independiente a esa marca electoral— Jaén Merece Más se declara fuera de la "dicotomía izquierda-derecha" y eso mismo defiende llegada la hora de negociar. "Como no tenemos ese tinte ideológico no hay nada que nos una o nos separe a PSOE o PP, así que nuestra elección irá por quién dé más para Jaén".

Una elección obligada que marcará tanto a Jaén Merece Más como al socio elegido. "Está claro que con uno hay que viajar y eso hará que nos califiquen de un modo u otro", añade Vallejo. A este respecto, el actual alcalde matiza que "no veo posible" un pacto de gobierno PSOE-PP. "Cosas concretas sí, perfectamente; un pacto a cuatro años, difícil". Así que todo queda en manos de la 'España Vaciada'.

Días "de poco dormir y mucho pensar", como los que confiesa estar viviendo ya el representante de JM+. Al menos, de aquí al 17 de junio, fecha de la constitución de las nuevas corporaciones. "Esto suele resolverse siempre apurando el plazo; en 2019 la firma con Ciudadanos llegó el último día”, confiesa Julio Millán.

Espero que no se recurra a que en Andalucía gobierna Moreno Bonilla o que en España pueda haber cambio, porque la política municipal no es eso. [...] Aquí no van a venir Moreno ni Sánchez a arreglar problemas de limpieza, impuestos... Julio Millán, alcalde de Jaén y cabeza de lista del PSOE

Dos semanas para negociar puntos de encuentro y líneas rojas de los que habla el mandatario local. "Con JM+ los puntos de encuentro son fáciles: mejoras urbanas necesarias, infraestructuras, inversión, una apuesta que compartimos por la ciudad...”. Pero también hay recelos, prosigue el regidor socialista, básicamente "que reclamen cosas que van más allá de las competencias de una ciudad, porque aquí no van a venir Moreno ni Sánchez a arreglar problemas de limpieza, impuestos, equipamientos deportivos".

Millán también teme que la oposición use cierto ‘chantaje político’ para atraer el voto localista: “Espero que no se recurra a que en Andalucía gobierna Moreno Bonilla o que en España pueda haber cambio, porque la política municipal no es eso”.

Ambos factores —el interés socialista en retener su único gran feudo y el 'tirón' popular de comandar Andalucía y ser favorito de cara al 23J— "son bazas que jugamos", admite Manuel Carlos Vallejo. Sin regatear la pregunta, acepta que en las reflexiones y negociaciones de gobierno "tienes que valorarlo todo, también cómo está distribuido el poder, pero eso no significa nada hoy... porque en España no hay nada decidido".

La situación es tal que el más improbable de los escenarios es exactamente eso, improbable, pero no imposible. Que Jaén Merece Más rompa el bloqueo liderando ellos mismos el Ayuntamiento. "¿Yo alcalde? Pues no es un escenario imposible, pero no lo vemos probable ni ideal, porque el mandato social no ha sido ese. Si la gente me pensara como alcalde me hubieran dado 7-8 concejales, no 3... aunque por poder, es una posibilidad que venga de rebote y de urgencia".

De momento, cantan victoria. "Ha pasado una semana y seguimos hablando de Jaén, que no es poco". Y lo que queda...