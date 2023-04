Terminan la reforma de la Puerta del Sol que ha costado 10 millones y la respuesta en Twitter es unánime

La reforma de la Puerta del Sol está dando mucho que hablar en las últimas horas. Las obras han costado 10,7 millones de euros y si algo destaca de la nueva plaza es la ausencia total de árboles.

Ello ha levantado un importante número de críticas a las que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no ha dudado en responder. Almeida ha señalado de manera irónica que la que había en el mandato anterior, con Manuela Carmena en la Alcaldía, era “era una selva donde florecía la flora y la fauna y donde los madrileños no veían de ninguna manera el cemento que había y que tenían que pisar”.

Anteriormente, la candidata de Más Madrid a la Alcaldía, Rita Maestre, había sentenciado que la nueva Puerta del Sol es “la parrilla más cara de la historia, con 10 millones de euros invertidos en una plaza que no solo no da sombra sino que no aporta absolutamente nada nuevo a lo que había antes”.

“En Más Madrid queremos hacer lo contrario, queremos hacer obras, infraestructuras, equipamientos que sean útiles, que vayan con el sentido de los tiempos y no en contra y que realmente tengan efectos en la mejora de la vida de la gente de Madrid. Para eso, la ayuda es fundamental, el sector empresarial es un aliado clave”, ha resaltado Maestre.

José Luis Martínez-Almeida se ha defendido recordando que en su mandato se han inaugurado “nuevos parques en la ciudad de Madrid, como el de La Gavia, como el Parque Princesa Leonor o por otra parte la Cuña Verde de O'Donnell” y que se han plantado “210.000 árboles”.

En cualquier caso, los usuarios de Twitter han dictado sentencia y en la red social se pueden encontrar multitud de críticas y bromas respecto a la nueva Puerta del Sol, que algunos llegan a comparar con una sartén o un microondas.