Ayuso saca pecho de su gestión de las residencias y habla así de su gestión

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, de hablar "sin total humanidad" sobre las residencias y la situación que vivieron durante la pandemia y ha añadido que la gestión que hizo el Ejecutivo regional con respecto al Covid-19 le dio "una amplia mayoría y después una absoluta".

"No lo soportan. De una manera mezquina sin ningún tipo de humanidad intentan retrotraerse a unen una época en la que ustedes lo único que hacían era tuitear", ha espetado en la sesión de control al Gobierno en el pleno de Vallecas criticando a la izquierda. Las residencias se han vuelto a convertir en noticias después de que varios medios publicaran las actas que la Policía Municipal de Madrid realizó en lo peor de la pandemia y donde se constata la situación límite que se vivió.

Bergerot ha afirmado que los "protocolos de la vergüenza" condenaron a morir a "miles de mayores sin ir al hospital" y ha leído en el hemiciclo parte de las actas de la Policía Municipal de los primeros meses de la pandemia en la que se afirma que si se hubiera derivado "a los residentes al hospital no hubiera habido tantos fallecidos".

"Responda, presidenta, si no hicieron nada mal, entonces es que lo volverían a hacer, pero no me lo diga a mí, dígaselo a los familiares de los 7.291 mayores que murieron sin ir al hospital por culpa de sus protocolos", ha cuestionado Bergerot.

Ante ello, Ayuso ha sacado pecho de gestión de la pandemia y ha recordado a Bergerot que las primeras decisiones, las "más importantes", se hicieron "con todos delante, porque eso es democracia". "Y senté a los grupos parlamentarios para explicarles la situación en la que se encontraba España, en la que el Gobierno de Pedro Sánchez no hizo nada", ha expuesto a pesar de que la competencia era suya y se pasó meses acusando a Pablo Iglesias.

Ha afirmado que tuvo que ser el Ejecutivo autonómico quien "diera la voz de alarma" y "cerrase los colegios". Al Gobierno central le ha acusado de haber prohibido a las autonomías la compra del material sanitario y ha ironizado, también, con "la toma del mando único" por parte del entonces vicepresidente Pablo Iglesias, "que no hizo absolutamente nada". Una cuestión que es falsa, ya que el Gobierno simplemente coordinaba, pero las políticas las aplicaba cada autonomía. Ayuso ya tuvo una polémica en una entrevista en Telecinco, donde evidenció a través de un lapsus en Ya es mediodía que su argumentario era falso.

"Había muertos en todas partes, en las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado. ¿Y sabe lo que sucedía también? Que mucha gente mayor, cuando iba a las residencias, a los hospitales, también falleció. Porque cuando una persona está gravemente enferma, cuando una persona mayor está gravemente enferma con el Covid-19, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio", ha concluido Ayuso, apostillando a Bergerot que "sin ningún tipo de humanidad, niegan la verdad a todas las personas fallecidas en España entera".