Alán Barroso te cuenta lo de las actas de las residencias que Ayuso no quiere que veas

Durante los peores meses de la pandemia, en Madrid murieron 7291 mayores en las residencias sin ser atendidas. El gobierno de Ayuso lleva desde entonces intentando que no se sepa qué ocurrió ahí. Lo último ha sido ir a los tribunales para que las actas de las residencias no salgan a la luz. ¿Cuáles eran sus excusas? Que había demasiada información, que estaban escritos a mano y no se entendía la letra y que estaban escaneados y no tenían el programa para poder leerlos. Sí, si, va en serio.

Pero por fortuna se han acabado filtrando algunos de ellos que ofrecen un retrato de horror y abandono de los mayores y confirma la existencia de “los protocolos de la vergüenza” que prohibían trasladar al hospital a los residentes enfermos con covid.

7291 personas mayores que fueron condenadas a morir sin ser trasladadas a un hospital y una presidenta que hace todo lo posible para que esas actas no vean la luz. ¿Qué ocurría mientras tanto? Ya lo sabéis. Que Ayuso contrataba a su propio hermano por 283.000 euros de dinero público. Que nada de esto se olvide y que se llegue hasta el final.