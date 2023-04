Ayuso sostiene que Ferrovial no se marcharía bajo un gobierno suyo

Europa Press via Getty Images

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cree que la anunciada decisión de Ferrovial de trasladar su sede de España a Países Bajos nunca habría ocurrido "en la administración madrileña". En una entrevista este martes en el programa "Herrera en COPE", la dirigente del PP sostiene que su gobierno "es respetuoso con la propiedad y la libertad de la empresa, y no diríamos a los directivos de una empresa cómo tiene que trabajar". Algo muy diferente, en su opinión, a la actitud que el gobierno de Pedro Sánchez ha adoptado con dicha empresa. "La marcha de Ferrovial me hace pensar qué imagen estamos dando como país. España está en manos de un gobierno que como el empresario decida algo que no convenga al gobierno, lo van a machacar. Lo han hecho con Mercadona, con Inditex, con las grandes empresas españolas... Lo hacen con todas las personas que consiguen prosperidad", señala.

Ayuso ha vendido Madrid como una comunidad "sin impuestos propios y con reducciones fiscales" que favorecen la inversión y atraen a las grandes empresas. Una hoja de ruta que, por el contrario, no seguiría Sánchez. De hecho, a un mes de las elecciones autonómicas, la presidenta madrileña cree que su gran rival en las elecciones es el propio presidente del gobierno y no ninguno de los líderes autonómicos con los que rivalizará por la Puerta del Sol. "El sanchismo está dejando una deuda en España que tardaremos décadas en solucionar y está creando un deterioro social sin precedentes", ha alertado.

En la entrevista, Ayuso ha negado que Madrid sea "la ciudad homófoba, racista y machista" que la izquierda "quiere vender" y que su lema para la campaña del 28-M será "las ganas". "No hay nada más liberal que las ganas, porque no se pueden imponer. Quiero que la gente tenga ganas de vivir e ir con ilusión a votar", explica.

Sobre su distanciamiento con Vox, la dirigente ha negado que se deba a un "cálculo electoral", pero sí cree que el electorado exige "una buena gestión y la defensa de unos valores". "Mi proyecto acierta, sabe cómo dar las batallas, trabajar en torno a unos valores y en torno a esa España con ganas. Lo que estamos haciendo no puede tener tantas dificultades como me está poniendo este partido (Vox). Su deriva no la puedo defender ni la comprendo", ha vuelto a insistir.

Por último, Ayuso ha vuelto a defender la sanidad madrileña como "excepcional" y ""reconocida por la UE como la mejor de Europa", aludiendo a un informe que, como ha publicado El HuffPost, no está diseñado para evaluar la calidad de los servicios de salud pese a que la dirigente madrileña lo use en este sentido.