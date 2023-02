Silvia Intxaurrondo corta a Villacís y la pone en un aprieto: "Se está saliendo de la pregunta"

La presentadora de La Hora de la 1, Silvia Intxaurrondo, ha mantenido un momento de tensión con la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. Tras salir este miércoles y confirmar que se quedaba en Ciudadanos y no se iba al PP, la dirigente de la formación naranja ha concedido entrevistas a diferentes televisiones, entre ellas, TVE.

Villacís ha sido preguntada por, en caso de ser decisiva, si daría sus votos para formar un gobierno con el PP y Ciudadanos o si por el contrario elegiría pactar con un gobierno de izquierdas. "¿Dónde se situaría?", le ha planteado Marc Sala, el presentador del programa.

"Haces bien en hacer esa pregunta porque hemos tenido una semana muy intensa y, si se ha producido, es porque algunos me ven como una rival. Y es verdad porque todas las encuestas reflejan que en Madrid Ciudadanos entra y es decisivo", ha sentenciado.

Villacís, tras estas primeras palabras, ha asegurado que ella va a poner el programa ante todo: "Vamos a querer bajar impuestos, conseguir el IVI al mínimo, plantear una política liberal y tendremos que ver quién está de acuerdo con esa política".

"Si me dicen si me siento orgullosa de este gobierno, digo que sí porque ha funcionado bien y ha tenido resultados récord de aceptación y reconocimiento. Además, los índices extranjeros reconocen la calidad de vida en Madrid como una de las ciudades óptimas para vivir", ha añadido.

Intxaurrondo ha cortado a Villacís y le ha pedido que "sea concisa porque se está saliendo de la pregunta y tengo varias dudas muy concretas que se responden con un monosílabo".

Antes de empezar con esa primera duda, la política de Ciudadanos le ha comentado que sí que había contestado a la pregunta y que lo estaba haciendo era vender Madrid, algo que también es su trabajo.

La presentadora le ha preguntado si "en algún momento el PP le ha planteado la posibilidad de ir en las listas nacionales a cambio de que no se presentase contra Almeida en mayo". "No", ha sido tajante Villacís, antes de quejarse de la pregunta.

"Si es que no es que no, no ponemos en duda su testimonio. No tiene más", le ha sentenciado rápidamente la periodista, que ha proseguido haciéndole la segunda pregunta: "¿La que le cierra la puerta es Díaz Ayuso cuando dice que se ha llevado lo mejor de Ciudadanos en alusión a Marta Rivera?".

"No he pedido mi incorporación. Para que me cierren la puerta tengo que pedir que me la abran. Lo ha dicho Feijóo y lo digo yo", ha concluido Villacís.