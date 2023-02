Una concejala del PSOE deja a Almeida con esta cara tras decirle todo esto sobre su mandato

Enma López, concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, ha protagonizado una escena que está siendo muy compartida en redes sociales, tras dirigirse en el Pleno de este martes al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y recordarle que "no ha cumplido ni una sola promesa electoral".

La también coordinadora de campaña de Reyes Maroto a la alcaldía de la capital ha reconocido que "el protagonista aquí es el señor Almeida". "El alcalde de la no gestión y que lo fue gracias a sus votos, señores de Vox", ha añadido.

Tras ello, se ha dirigido de forma directa al edil madrileño y ha criticado que "ha conseguido el récord de ser el peor alcalde de Madrid en el momento en el que más lo hubiéramos necesitado".

Unas palabras que han provocado una curiosa reacción de Almeida, pero que no han sido las únicas. "Un alcalde que no ha sido capaz de cumplir ni una sola de las promesas electorales. Ni siquiera ha sido capaz usted de cumplir aquella que más gravosa podría haber sido, de bajar el IBI al mínimo legal", ha razonado.

Enma López ha defendido que el edil madrileño "ha guardado en el cajón los pactos de la Villa" y "no ha vuelto ni siquiera a mirar para ellos". "Un alcalde que es más de Vox que el propio Vox", ha añadido.

"Un alcalde capaz de defender la posición indefendible del aborto de Castilla y León, que ha sido incapaz de colgar la bandera arcoíris en este edificio y que está en contra tanto del 8-M, como de la lucha feminista", ha recriminado.

Enma López cree que Almeida no ha sido capaz de aprovechar la pandemia "para transformar" la ciudad. "La verdad es que no sé muy bien qué podemos esperar, si ustedes no son ni siquiera capaces de aprobar los presupuestos. Pero tenemos claro que de este Ayuntamiento los únicos que pueden esperar algo, señores del PP, son sus familiares", ha sentenciado.