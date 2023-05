Feijóo acusa a Sánchez de ser "más generoso con los verdugos que con las víctimas" y este responde tirando de hemeroteca popular y el 11-M

Era un cara a cara con mucho que lanzarse y con ETA como esperado tema central. Tensión asegurada, especialmente a 12 días del crucial 28-M. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han dirimido su último encuentro en el Senado antes de las elecciones y se han enzarzado en torno a la banda terrorista en una sesión con palabras gruesas, acusaciones y un constante ruido de las bancadas popular y socialista.

Las urgencias electorales son evidentes, como los nervios por una cita que puede acercar o alejar el camino a La Moncloa y Feijóo se ha lanzado al ataque desde el primer segundo. Desentendiéndose de la pregunta protocolaria prevista, ha pasado al 'comodín' terrorista por las listas de EH Bildu. Con ironía y tirando de reiteraciones, ha recordado cuando Sánchez dijo "hasta cinco veces" que no pactaría con esta formación.

"Es usted un presidente más generoso con los verdugos que con las víctimas, ha sido incapaz de pedirle a sus socios que quiten de las listas a los condenados", le ha espetado. "Todo el mundo sabe que han renunciado por su conveniencia electoral y por la suya, señor Sánchez".

"Si lo de Bildu no es decente, tampoco es decente que pacte usted con ellos", ha proseguido Feijóo citando las palabras pronunciadas por el líder socialista en la Casa Blanca. "Y si lo indecente es legal, en su mano está que no lo sea. Garantice hoy que su pacto con Bildu se acabó. No se puede soplar y sorber".

Pedro Sánchez, sin entrar en ese órdago, también ha tirado de hemeroteca, con un repaso a las palabras de José María Aznar, desde su calificación de ETA como "Movimiento Vasco de Liberación Nacional" a la defensa de los pactos con Bildu de Javier Maroto. El entonces alcalde de Vitoria es hoy la mano derecha de Feijóo en el Senado, detalle que no ha pasado por alto el presidente de forma irónica. Pero se guardaba un as en la manga parlamentaria, el 11-M.

"Quien quiera saber hasta dónde llega la falta de escrúpulos del PP con ETA cuando se acercan unas elecciones sólo tiene que recordar los días 11-12-13 de marzo", ha lanzado Sánchez, generando un fuerte revuelo parlamentario. "En el mayor atentado de España y Europa, el Gobierno del PP mintió por un interés puramente electoralista".

Tanto en su turno inicial como en la réplica, el líder de los populares ha buscado provocar del jefe del Ejecutivo una respuesta a su órdago. "Dijo con Bildu no voy a pactar, cinco veces. Hoy más que nunca queremos oírlo, repítalo otra vez señor Sánchez" [...] "¿Usted puede comprometer que no va a aceptar los votos de Bildu en País Vasco o Navarra?".

Haciendo de nuevo oídos sordos al requerimiento, Sánchez ha contraatacado con una enmienda al argumentario electoral "apocalíptico" de Génova, contraponiendo los buenos datos macroeconómicos y sociales recientes entre aplausos de sus senadores.

"Ustedes prometen una constante apocalipsis y lo que llegan son cifras récord de empleo, una tasa de crecimiento superior a las principales economías europeas, una paz social que no llegaba con ustedes en el Gobierno... Y cuando todo falla y no llega ese apocalipsis, recurren al mismo argumento, ETA, o sea, nada".

"Cuando para la mayoría de los españoles ETA no es nada, para ustedes ETA lo es todo", ha sentenciado el presidente para culminar un cara a cara más duro, incluso, de lo previsto.