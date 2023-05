"Las listas de Bildu indignan también en Andalucía o Castilla-La Mancha"

Europa Press via Getty Images

“Hemos recuperado el pulso de la agenda”. La campaña avanza y en el Partido Popular están convencidos de que la inclusión de etarras en las listas de Bildu les ha permitido recuperar la iniciativa perdida. El silencio inicial de Pedro Sánchez, la rectificación más de día y medio después, el malestar de los barones territoriales que se la juegan el 28M… “Sánchez es un presidente cautivo de Bildu y arrastra a toda la nación”, repite Alberto Núñez Feijóo cada vez que sube a un mitin.

El PSOE fue incapaz de reconducir el debate en el primer fin de semana de campaña. Y la prueba del algodón es que Emiliano García-Page no dudó en sacar a la palestra la polémica en un mitin con el propio Sánchez este domingo: “Con los asesinos de ETA no iría ni a la vuelta de la esquina”, afirmó, dejando latente el enfado en los territorios que ya avanzó El HuffPost. Cabe recordar que Page aspira a la mayoría absoluta para evitar una suma del PP-Vox, y “aquí nuestro votante no entiende ni por qué pactamos con Bildu ni que seamos tibios con un asunto que indigna”, según las fuentes consultadas en la estructura.

“Como nadie les cree cuando dicen que la economía va mal, como no tienen propuestas, pues sacan el comodín de ETA. Lo han hecho siempre”, dicen en Moncloa

Para Moncloa, “la vuelta de ETA” al mensaje del PP es la muestra perfecta de que “no tiene propuestas” en materia económica o de emergencia climática, que ahora son las banderas del presidente del Gobierno. “Como nadie les cree cuando dicen que la economía va mal, como no tienen propuestas, pues sacan el comodín de ETA. Lo han hecho siempre”, en palabras de un alto cargo del Ejecutivo, que espera que no les vaya a restar muchos votos. Extremo en el que no están de acuerdo algunos líderes autonómicos, que recuerdan lo ajustado de las encuestas.

Ni la visita a la Casa Blanca ni sus últimos anuncios electorales -a saber, garantizar a partir de junio el derecho al olvido oncológico y entradas a 2 euros los martes para fomentar el cine entre mayores de 65 años- permitieron a Sánchez huir del tema de las listas de Bildu, que volvió a marcar el inicio de la semana, monopolizando debates de radio y televisión. “Hay cosas que pueden ser legales pero no son decentes”, es lo más que dijo, precisamente en Washington, rechazando romper con una formación política que ha sido aliada en importantes votaciones en las Cortes Generales.

“Bildu no se presenta en Andalucía o Extremadura pero los buenos datos económicos sí les beneficia”, en voz de un diputado socialista, que admite preocupación y nerviosismo interno. Y, precisamente, toda la maquinaria del partido se puso en marcha para intentar poner la economía de nuevo en el centro. “Cada previsión al laza, cada indicador positivo para nuestro país es una buena noticia para los españoles y una mala noticia para la derecha”, afirmó Pedro Casares, portavoz económico de los socialistas, después de que la Comisión Europea haya elevado nuestra previsión de crecimiento al 1,9%. Mientras, Teresa Ribera insistió con el medio ambiente en una entrevista El Diario: “La actuación de Moreno y Feijóo en Doñana ha sido un ejemplo de deslealtad, oportunismo e irresponsabilidad”.

El PP, mientras tanto, seguirá tratando de prolongar una polémica que sabe que moviliza como pocas a sus bases e incomoda muchísimo al socialismo. “Es inaceptable que Bildu concurra con terroristas condenados en sus listas, indecente que Podemos diga que eso le merece el máximo respeto y profundamente repulsivo que el sanchismo siga dispuesto a seguir apoyándose en un partido como este para gobernar”, trasladan al unísono los portavoces oficiales de Génova, que no llegan a reclamar la ilegalización de Bildu como hace Vox, tratando también de sacar rédito electoral, tesis a la que se llegó a sumar Ayuso.

El propio Feijóo lleva desde el inicio de la campaña con el de ETA como mensaje principal, a pesar de que llegó a la presidencia del PP con su entorno asegurando que la prioridad sería la economía. “Lo de Bildu ha escandalizado a todo el mundo. Nadie lo entiende. En Andalucía, en Castilla-La Mancha o en Extremadura también. Ha devuelto a la primera plana los pactos de Sánchez con Bildu. Hacemos bien en denunciarlo, es nuestra obligación”, según un barón popular en conversación informal con este diario. Génova está deslizando que los trackings diarios ya recogen un efecto en este sentido.

¿Y sus posibles acuerdos Vox? En Génova son más ambiguos que sus candidatos a las urnas el domingo 28, como también publicó este diario. Una estrategia que continúa intacta. El entorno de Feijóo asegura que los tratará de evitar mientras los barones que aspiran a gobernar recalcan que harán “lo que sea necesario” para echar a la izquierda de las instituciones.