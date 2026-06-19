El novio de Ayuso multiplicó sus ingresos procedentes de Quirón una vez iniciaron su relación: de 275.000 euros en 2020 a casi dos millones en 2022

Alberto González Amador, pareja actual de Isabel Díaz Ayuso, ha conseguido multiplicar hasta por siete los ingresos obtenidos a través del grupo Quirón una vez comenzó su relación sentimental con la presidenta madrileña. Un dinero procedente del famoso gigante sanitario que administra cuatro hospitales públicos de gestión privada en la región madrileña y que ha recibido más de 5.000 millones de euros de dinero público en los seis primeros años de Gobierno de Ayuso.

Un informe de Hacienda al que tuvo este jueves acceso El País ya señala que González Amador facturó al grupo Quirón 4,4 millones de euros en tres años, de 2021 a 2023. La relación sentimental entre ambos se destapó en el verano de 2021, aunque se presupone que el noviazgo habría comenzado unas semanas o meses antes. Un punto de partida para el crecimiento exponencial de los ingresos que el novio de Ayuso recibe del grupo Quirón. En 2020 fueron 275.274 euros y en 2022 casi dos millones de euros.

Cabe recordar que Amador creó Maxwell en el año 2017 y, ese mismo año, comenzó a prestar asesoría a Quirónprevención, que se convirtió en su principal cliente. Dado que la UCO o ofrece detalles de la facturación con el grupo sanitario antes de 2021, hay que recurrir a la facturación global de la compañía: 8.045 euros en 2017; 287.664 euros en 2018 y 357.773 en 2019.

La facturación propia con Quiron como cliente comienza a tener su trazabilidad a partir de 2020. Maxwell facturó de Quirónprevención 275.274 euros en 2020 y de 722.180 en 2021. Y una segunda consultora propiedad de Amador, Masterman & Whitaker, ingresó en 2021 otros 327.320 euros.

En este espacio de tiempo es donde Amador se embolsó dos millones de euros por una rápida intermediación en una compraventa de mascarillas por valor de 42 millones de euros. Y fue la ingeniería contable que utilizó para ahorrarse los impuestos de esas operaciones lo que le ha llevado a ser acusado de fraude fiscal en los ejercicios de 2020 y 2021, asunto que todavía está pendiente de llegar a juicio.

En diciembre de 2020 también se produce por parte de González Amador la sospechosa compra por 500.000 euros de una empresa a la mujer de Fernando Camino, el directivo de Quirón Prevención del que depende la práctica totalidad de la facturación de la principal sociedad de la pareja de Ayuso, Maxwell Cremona. Una empresa que, según la UCO, sólo contaría "con medios relacionados con tratamientos estéticos o de belleza" y que, por tanto, "no guardan relación con la prestación de servicios de asesoría”. Masterman & Whitaker, como así se llamó la rebautizada empresa, ingresó en 2021 327.320 euros procedentes de Quirón.

La fiscalía sospechó desde un principio que la compra podría haber sido una simulación de González Amador para darle una 'comisión' a esta mujer por los negocios que el empresario ya mantenía con Quirón. El fiscal incluyó en su escrito el término “soborno”. En concreto, se cree que pudo ser un pago de Amador o Fernando Camino por haberle dejado intermediar meses antes en esa compraventa de mascarillas por la que se habría embolsado dos millones de euros.

Tras esta adquisición, y con Ayuso como pareja, los ingresos de González Amador procedentes de Quirón no se detuvieron. Al revés, se multiplicaorn. En 2022 la facturación tocó techo con 1.956.499 euros y en 2023, 1.401.634 euros. El informe de Hacienda no recoge las cifras de los ejercicios de 2024 o 2025.

En este aspecto, cabe recordar que Ayuso convive actualmente con su pareja en una casa que González Amador compró en julio de 2022, tras cometer el presunto fraude fiscal de 350.000 euros por el que deberá sentarse en el banquillo. Y el año pasado también adquirió el ático del mismo inmueble con la ayuda de una hipoteca de 600.000 euros en Caja Rural de Zamora. En total, según El País, disfrutan de dos inmuebles que suman 360 metros cuadrados en Chamberí, una de las zonas más caras de Madrid, donde los precios de mercado por dos viviendas similares superarían los tres millones de euros.