La historiadora Mary Beard habla del 'machismo' en 'La Odisea' de Nolan: "Elimina dos mujeres extraordinarias"

La épica de La Odisea la ha convertido en una de las cintas de este año. Y, por supuesto, del verano (con permiso de taquillazo de Spider-Man). Un reparto espectacular cargado de estrellas como Matt Damon, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Tom Holland, Lupita Nyong'o o Charlize Theron que ha hecho que muchos no se quieran perder la adaptación del oscarizado Christopher Nolan del poema clásico de Homero.

Sin embargo, desde antes de su estreno, la cinta ya había dividido al público por su casting e incluso por su vestuario y estética, ya que muchos compararon la cinta con una entrega de una película de superhéroes. Ahora, después de que el público pueda verla, ha despertado odios y alabanzas a partes iguales.

La historiadora experta en el mundo antiguo y catedrática emérita de la Universidad de Cambridge Mary Beard ha criticado la película en cuanto al rigor histórico y la fidelidad a la hora de plasmar La Odisea de Homero.

Lo ha hecho en el pódcast de The Guardian, Stateside, donde ha señalado que este Ulises es "mucho más unidimensional" y "menos interesante" que el de Homero, ya que según ella le falta "picaresca" y "humor". Asimismo, denuncia que se haya masculinizado una historia que, según ella, en los textos tenía más prevalencia de personajes femeninos.

Entre ellos, destaca la reina Areté y su hija, Nausicaa, reina y princesa de los feacios, respectivamente, siendo esta última la que encuentra a Ulises en la isla de Esqueria y su madre, la que lo ayuda a volver.

"Nolan elimina dos mujeres extraordinariamente prominentes y poderosas", denuncia Beard. "Perdemos, particularmente en el caso de Nausicaa, uno de los personajes femeninos más memorables y resueltos que existen", se queja la clasicista, que no ha dudado en mostrarse "decepcionada" con la adaptación.

"La Odisea incluye episodios violentos, pero la verdad es que es una historia mágica, sexy, doméstica y hasta elusiva", recuerda y apunta a que buena parte de la sexualidad del poema clásico tampoco se ha incluido en esta adaptación cinematográfica. "En el poema, Circe es la rival sexual de Penélope, no esta pulcra parodia de una feminista de los años 70 que se vemos en la película de Nolan. Esta es una Odisea sin sexo", reivindica.

Beard recuerda que, aunque el belicismo y las batallas son una constante tanto en este poema como en La Ilíada, las mujeres y el punto de vista femenino está muy presente. "No solo incluye personajes femeninos fuertes: el autor además está claramente interesado en asuntos femeninos y en todo lo que incumbe lo doméstico", señala. "Es un poema que pone en primer plano a las mujeres. Tanto, que a finales del siglo XIX, Samuel Butler defendió la idea de que solo podía haber sido compuesto por una mujer. La película no ofrece ninguna pista sobre ello", recuerda.