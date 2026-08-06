José Flores, 119 años: "Desayuno arroz y frijoles, queso fresco y rebanadas de plátano frito"

La persona que más años ha vivido en la historia documentada sigue siendo la francesa Jeanne Calment, fallecida en 1997 con 122 años y 164 días. Sin embargo, ese récord podría empezar a verse amenazado si José Flores, un costarricense de 119 años recién cumplidos, continúa desafiando el paso del tiempo con una vida sorprendentemente activa y una rutina marcada por la sencillez.

Nacido el 11 de julio de 1907 en la provincia de Guanacaste, este agricultor jubilado se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la investigación sobre la longevidad. Actualmente reside en Obandito de Sardinal, una de las conocidas "zonas azules", regiones del planeta donde la esperanza de vida es excepcionalmente alta. Aunque pasó gran parte de su vida trabajando en otras zonas del país, regresó a Guanacaste en 2024 y hoy vive rodeado de su familia que cumple un papel fundamental en su cuidado.

Su rutina queda muy lejos de cualquier fórmula milagrosa. "Desayuno gallo pinto (arroz y frijoles mezclados), queso fresco y rebanadas de plátano frito", asegura en declaraciones recogidas por El País. A pesar de su avanzada edad, conserva buen apetito, duerme bien y todavía disfruta de pequeñas actividades cotidianas, como jugar al dominó, ver la televisión o salir a tomar el aire con ayuda de un andador.

"Absolutamente extraordinario"

Cuando le preguntan cuál es el secreto para llegar a los 119 años, su respuesta es tan sencilla como su estilo de vida: "Trabajar mucho, encomendarse a Dios y comer sano". Desde niño llevó a cabo duros trabajos agrícolas y más tarde pasó décadas como jornalero en plantaciones bananeras, una vida marcada por el esfuerzo físico constante y una alimentación basada en productos poco procesados.

Los especialistas creen que su caso va mucho más allá de la genética. El gerontólogo español José Antonio Rabadán, que estudia desde hace años a los centenarios de Guanacaste, asegura que el caso de José es "absolutamente extraordinario" y recuerda que no existe una única explicación para su longevidad. La alimentación, el ejercicio diario, las relaciones familiares y la vida comunitaria parecen actuar de forma conjunta.

Actualmente, la documentación de José Flores está siendo evaluada por el Grupo de Investigación en Gerontología (GRG), organismo encargado de validar la edad de los supercentenarios. Si obtiene la certificación, superaría a la británica Ethel Caterham como la persona viva de mayor edad del planeta, aunque todavía quedaría por detrás del récord histórico de la francesa Jeanne Calment.

Mientras llega esa posible confirmación, José Flores continúa llevando una vida tranquila en su humilde hogar de Guanacaste. Su historia no solo ha despertado el interés de científicos de todo el mundo, sino que también vuelve a poner el foco sobre el valor de hábitos sencillos como una alimentación equilibrada, la actividad física y el apoyo familiar en el camino hacia una vida larga.