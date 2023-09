El PP se suma a Ayuso: pide a Sánchez que convoque elecciones pese a que la ley lo impide

"Reto a Sánchez a que convoque elecciones y diga, en su programa electoral, que pretende amnistiar a los golpistas, conceder un referéndum de autodeterminación, trocear España en varias naciones y que en el Congreso no nos entendamos en la lengua común".

Con estas palabras, Isabel Díaz Ayuso insistía este lunes en el mensaje que ya había lanzado horas antes, en un acto celebrado el domingo, reclamando al candidato socialista y presidente del Gobierno en funciones que convocara unos nuevos comicios generales.

Sobre estas palabras han preguntado este lunes también al portavoz del PP Borja Sémper, quien desde la sede nacional del partido en la madrileña calle Génova se ha sumado a la petición de Ayuso: "Si me pregunta por el hecho de que haya retado a convocar elecciones a Sánchez, pues me parece muy bien, qué quiere que le diga. Como no hay voluntad de engañar a nadie y la investidura de Feijóo es complicada, el escenario posible, de no salir, es que haya una investidura de Pedro Sánchez con los mimbres que hemos hablado antes [cesiones a los independentistas catalanes]".

Sémper ha añadido: "En ese caso, yo también le retaría a que convocara elecciones, no sería sólo la señora Ayuso".

Petición que ha argumentado del siguiente modo: "Si usted quiere ser presidente utilizando argumentos, políticas que ocultó a los españoles, parece razonable que se vuelva a someter a la consideración de los españoles, porque cambia las reglas del juego, altera no sólo la posición política sino la tradición constitucional en España".

El problema es que, aunque quisiera, Pedro Sánchez no puede convocar elecciones porque ya no es presidente del Gobierno sino que es presidente en funciones, lo que le limita, por ley, su campo de acción política.

Esto está regulado por el artículo 21 de la ley del Gobierno, que en el primer apartado de su cuarto punto dice lo siguiente:

4. El Presidente del Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades:

a) Proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales.