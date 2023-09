Todos los 'fregaos' en los que se ha metido Ignacio Dancausa, el pupilo de Ayuso

De charco en charco. Ignacio Dancausa, presidente de las Nuevas Generaciones del PP de Madrid, ya sabe con sólo 23 años lo que es acaparar titulares con algunos mayúsculos errores o salidas de tono. Este pasado fin de semana, en la compañía inseparable de Isabel Díaz Ayuso, el joven universitario se hizo un lío al ligar el consumo de marihuana con la crisis sanitaria en Estados Unidos provocada por el fentanilo, un opioide 25 veces más potente que la heroína.

"En muchos estados de Estados Unidos se ha legalizado la marihuana —lo que ellos llaman, lo que aquí llaman droga blanda— y en muy poco tiempo, todos lo hemos visto en vídeos que se han hecho muy famosos en las últimas semanas, cómo están las calles de muchas ciudades de EEUU, donde hay decenas de personas (en Filadelfia, en Nueva York, en California...) que están tiradas por las calles, presos de esa adicción. Su vida está arruinada y, por tanto, hemos visto que no solo destruye vidas individuales, destruye también familias y destruye sociedades enteras", señalaba Dancausa en un vídeo que han compartido en la cuenta oficial de X -antes Twitter- de NNGG del PP de Madrid.

Su 'lapsus' al culpar a la marihuana de los estragos del fentanilo ha generado un gran revuelo en redes sociales. Sobre todo, cuando muchos han recordado otras declaraciones que el joven Dancausa protagonizó al asegurar que estaba negociando "con las mejores discotecas de la ciudad" que los miembros de NNGG de Madrid tuvieran ciertos beneficios. "Para tener listas exclusivas, descuentos, para que nos inviten a copas, chupitos, tener acceso preferente para afiliados y amigos, y más privilegios", señalaba.

"El líder de NNGG del PP, Ignacio Dancausa dice que 'no se pueden banalizar, frivolizar ni normalizar las drogas'. El mismo que hace unos meses negoció con discotecas de Madrid chupitos gratis para 'poner en valor' el carnet del PP. La incoherencia del PP la maman desde cachorros", se podía leer este fin de semana en las redes sociales.

Pero este no ha sido el único patinazo en estos últimos meses de Dancausa, quien ya se 'ha ganado' algunas de las famosas correcciones de Twitter. El pasado 10 de agosto, tras el asesinato del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio, escribió: "No verás asesinado a un candidato de izquierda, no verás un escrache a alguien de izquierda, no verás acosado a un líder de izquierda por sus ideas. La violencia política en occidente es unidireccional, de izquierda a derecha. ¡Pero cuidado que viene la extrema derecha!". Rápidamente, los usuarios le recordaron por poner un par de ejemplos los asesinatos del Primer Ministro socialdemócrata sueco Olof Palme en 1986 o la de la candidata laborista Jo Cox en Reino Unido en 2016.

El 19 de mayo, en plena campaña para las elecciones autonómicas y municipales del 28-M, también sorprendió durante un discurso al decir que que "trabajar mucho y ganar poco" no afectaba a la salud mental. "La izquierda se ha intentado abanderar de la salud mental con un discurso banal. Dicen que los problemas de salud mental son culpa del capitalismo, dicen que la gente gana poco y trabaja mucho. Decir que es culpa del capitalismo es banalizarlo. Es irresponsable, es mentira, es falso", dijo en un acto en el que estuvo acompañado de Martínez-Almeida.

Pero la acción política de Dancausa no se reduce sólo a tuits y mítines junto a los líderes del PP madrileño. El pasado mes de marzo, fue identificado por la Policía Nacional interferir en las elecciones de la Universidad Complutense. Al menos un grupo de siete personas, del que formaba parte Dancausa, portaban sobres con la papeleta de uno de los candidatos al rectorado de la principal universidad madrileña. Algo totalmente ilegal, ya que la ley electoral indica que no puede difundirse ni realizarse acto alguno de campaña electoral una vez que ésta haya finalizado.

Sin relación familiar con Concepción Dancausa

Ignacio Dancausa fue elegido presidente de Nuevas Generaciones de Madrid tras ser el único candidato que se presentó. En contra de lo que se cree popularmente, el joven universitario no es hijo ni tiene relación alguna con Concepción Dancausa, actual Consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid. Realmente nació en una familia de clase media de Las Rozas (Madrid), estudió en un Instituto público de esa localidad y cursó primero de Bachillerato en Chicago, EEUU. Fue allí, según ha reconocido en diversas entrevistas, donde se le despertó el interés por la política. Al regresar a España, en 2018, se afilió a Nuevas Generaciones del PP y comenzó a estudiar Ciencias Políticas en la Complutense. En el campus fundó junto con varios compañeros la asociación universitaria "Libertad Sin Ira" a principios de 2021.

En paralelo, Ayuso 'detectó' su potencial y confío en él para ser la voz de los más jóvenes del partido. "Estoy muy orgullosa de él por muchos motivos (...) porque él ya viene en cierto modo sufrido. Siempre digo que a la política tenemos que llegar habiendo tenido historias personales vitales que nos hagan entender que hay que pelear y que hay que dar todas las batallas y que las cosas no se regalan", dijo una vez sobre él.

La líder madrileña no ha dudado en calificarle de "fenómeno" y él se deshace en halagos hacia su figura política en todas sus redes sociales. Es habitual, además, que Ignacio Dancausa suba fotos con ella en Instagram. Por ejemplo, sujetando una cerveza en la noche de la mayoría absoluta de Ayuso. "Los líderes no nacen, se forjan a través de mucho trabajo duro. Qué suerte tenemos los madrileños de tenerte como presidenta y qué honor más grande formar parte de tu equipo", le escribió.