Feijóo critica que Vox concurra a las gallegas asegurando que el PP no lo haría de ser al revés

Horas después de que Vox acusase al Partido Popular, una vez más, de tibieza con el PSOE y de darle otro "incomprensible" "balón de oxígeno" a Pedro Sánchez -en palabras de Abascal-, el PP ha pasado a la ofensiva de la mano de su líder. Alberto Núñez Feijóo se ha pronunciado este jueves, en las ondas de esRadio, lamentando que en el marco del debate parlamentario de ayer para la reforma del artículo 49 de la Constitución y la sustitución del término "disminuidos", Vox hiciese una "crítica feroz" centrada en él para luego abstenerse.

No obstante, estas no han sido las únicas palabras que Feijóo ha tenido para los de Abascal. En plena precampaña de las elecciones gallegas del 18-F, marcada por la crisis medioambiental del vertido de pellets que acorrala a la Xunta de su sucesor y candidato del PPdeG, Alfonso Rueda, el presidente de los populares ha ahondado en la idea de que el hecho de que la ultraderecha concurra a estos comicios supone una amenaza para que el PP mantenga la mayoría absoluta en el feudo gallego.

En este sentido, Feijóo ha reiterado que si Vox se presenta, pero no obtiene representación, se corre el riesgo -lo corre el PP- de perder la mayoría por un escaño, puesto que al no completar el escaño en cada circunscripción, esos votos a Vox podrían favorecer al BNG o al PSOE. Por este motivo, el líder del PP ha deslizado que si el caso fuese al revés -que Vox liderase los sondeos al borde de la absoluta y el PP no apuntase a sacar nada- ellos no concurrirían a estas autonómicas.

"[La división de voto podría] poner al PP en una situación complicada" Núñez Feijóo, presidente del PP

"Si eso ocurriese en la práctica [que la derecha se deje escaños por la división de votos] y perdiésemos la mayoría absoluta por un escaño, y contásemos los votos de Vox y con los votos de Vox no solamente no perderíamos la mayoría, sino que podríamos tener dos escaños más un resto en Lugo, un resto en Ourense, un resto en Pontevedra puede conllevar la bajada de tres escaños", desgranó Feijóo, reconociendo "por tanto" que ese escenario podría "poner al PP en una situación complicada".

El sistema electoral en Galicia, una 'perita en dulce' para el PP Lugo y Ourense, provincias más proclives al voto conservador, están sobrerrepresentadas en detrimento de A Coruña y Pontevedra. Además, Fraga elevó en 1992 el umbral del voto al 5% para evitar la atomización ideológica, algo que juega en contra de una izquierda fragmentada.

Las cuentas de Feijóo: "Nos faltaron cinco para gobernar"

Así, Feijóo ha puesto sobre la mesa lo ocurrido a nivel nacional tras las generales del 23-J. Comicios en los que el PP fue la formación con más escaños, pero insuficientes para conformar Gobierno o no depender de otras formaciones políticas en una investidura que acabó fracasando.

"Nos faltaron cinco para gobernar, estos siete diputados que tendría el PP, pues han imposibilitado un cambio político en España", indicó el líder del PP. Cabe recordar que también de cara a las pasadas elecciones generales, Feijóo reclamó que Vox no se presentase en circunscripciones en las que se advertían problemas para obtener escaño.

Así, Feijóo ha resuelto que "cualquier voto a favor de Vox es un voto para que gobierne el independentismo en Galicia, para que gobierne el Bloque Nacionalista Gallego [BNG, la formación que lidera la intención de voto de la izquierda]", cuestión que considera que "creo que es un error".