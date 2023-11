“Si la legislatura dura y se aprueban unos Presupuestos expansivos con medidas sociales, la tormenta irá amainando. Pero hoy por hoy, hasta los nuestros están tristes. Desconcertados. Aquí las cesiones a los independentistas no se entienden”. La reflexión, de un alto cargo del socialismo andaluz, se extiende en buena de las estructuras del territorio nacional. Muy mayoritariamente, el PSOE respalda a Pedro Sánchez, quiere que continúe en la Moncloa, pero la sensación tras la foto con ERC no es de satisfacción. Ni mucho menos. “Hay que pasar el trago y comenzar a trabajar”, en palabras de un diputado. El pacto que aún falta, el de Junts, todavía no está cerrado.

La sesión de investidura sigue sin convocarse pese a que los socialistas pretendían que la fecha ya estuviera anunciada a estas alturas. Los planes del presidente en funciones vuelven a truncarse por el afán de protagonismo de Carles Puigdemont, según sugieren en Moncloa. “Es la batalla propia de los independentistas, quieren diferenciarse de ERC, vender a los suyos que ellos han logrado más, que han ido más lejos”. Tal y como avanzó El HuffPost, el objetivo de Moncloa era que la votación en la Carrera de San Jerónimo se produjera la próxima semana para que Sánchez pudiera acudir al congreso de los socialistas europeos, que se celebra en Málaga los días 10 y 11, siendo presidente con plenas facultades.

“Calma, habrá pacto, puede que no en las próximas horas o días, pero la legislatura va a salir adelante”

Ahora, el Ejecutivo es más prudente con respecto al calendario aunque Sánchez es categórico pese a que los días pasan: no habrá repetición electoral. Esto es, habrá acuerdo también con Junts, aunque sea en el último momento, para ataque de nervios de muchos. “Calma, habrá pacto, puede que no en las próximas horas o días, pero la legislatura va a salir adelante”, según fuentes solventes. “Las negociaciones están enquistadas pero vamos a seguir hablando”, corroboran las partes implicadas.

Dicho esto, en las filas socialistas van tomando conciencia del “enorme coste” que tendrán las cesiones a los independentistas. La condonación de la deuda a Cataluña, que en su día rechazó tajante María Jesús Montero, ha enervado a todos los presidentes autonómicos, incluidos los del PSOE. El asturiano Adrián Barbón, siempre defensor de Sánchez, ha mostrado su enfado: “Pido igualdad de trato, y eso significa que también Asturias tendríamos que ver condonada parte de nuestra deuda viva”. Emiliano García Page auguró que da igual lo que se les dé a los independentistas: “Lo que buscan es volver a intentar un atropello democrático”.

El choque entre el PSOE y el PP por esta cuestión es total. Alberto Núñez Feijóo da por hecha la investidura y se prepara para una legislatura durísima, de puentes rotos. La ofensiva será “institucional, judicial y en la UE”, desvelan en Génova, con la implicación activa de las comunidades autónomas. El jueves, el líder de la oposición se vio con José María Aznar, que ante él afirmó: “Lo digo con claridad, Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española”. Isabel Díaz Ayuso, referente del partido por su contundencia, añadió el viernes: “El peligro real e inminente es que España deje de existir como nación centenaria”.

La estrategia de Sánchez es que pase el tiempo, la ciudadanía asuma las cesiones a los independentistas, el Consejo de Ministros empiece a aprobar medidas progresistas y la situación se calme. Pero en Génova ven muchos puntos ciegos en los cálculos gubernamentales. A saber, los independentistas no renuncian a la vía unilateral, como solicitó públicamente Yolanda Díaz hace semanas, y las elecciones catalanas están a la vuelta de la esquina. Y lo más simbólico, según el entorno de Feijóo: “La foto de Puigdemont, amnistiado, regresando a España”.

"Es verdad que Sánchez tiene muchas vidas, pero hay muy pocos político que puedan sobrevivir con una fotografía tan indigna: la de Puigdemont regresando a España"

Así lo explica un barón autonómico, en conversación informal con este diario: “Esa foto va a indignar a izquierda y derecha. Ya lo está haciendo y todavía no ha ocurrido. Era el representante ordinario del Estado en Cataluña e intentó un golpe de Estado, se fugó y va a volver a España sin pasar por la justicia. Un delincuente que regresa y con el mensaje de que lo volverá a hacer. Es verdad que Sánchez tiene muchas vidas políticas pero hay muy pocos político que puedan sobrevivir con una fotografía tan indigna”.

Este domingo, el PP volverá a salir a la calle contra la amnistía, en esta ocasión en Valencia. Y el 18 de noviembre compartirá pancarta con Vox en Madrid. El propio Feijóo estará también esa concentración. ¿Está perdiendo el gallego el halo de moderado con el que llegó a la política nacional? “No hay margen para hacer otra cosa. Sánchez ha demostrado que está dispuesto a ceder en todo solo por seguir en el poder”, responden en Génova, que rebaja las expectativas con respecto a la Junta Directiva del próximo lunes. “Habrá que esperar un poco más para los cambios. No nos vamos a distraer de lo importante”.