Quién es Helio Roque, el 'influencer' eurofán que ha sembrado la polémica en el acto de Yolanda Díaz

Se convirtió, de forma inesperada, en el otro gran protagonista del acto de presentación de la candidatura de Yolanda Díaz para las elecciones generales de diciembre. El joven influencer Helio Roque fue este domingo uno de los invitados al acto que Sumar celebró en el Polideportivo Magariños de Madrid para oficializar el deseo de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo de competir por la Moncloa y ser la primera mujer presidenta de España.

En dicho evento, numerosas voces conocidas explicaron los motivos por los que apoyaban la candidatura de Yolanda Díaz. Carla Antonelli o Gioconda Belli se subieron al escenario para mostrar dicho respaldo, mientras que otros lo hicieron a través de su presencia, como fue el caso de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el coordinador de IU, Alberto Garzón, el líder de Más País, Iñigo Errejón, su homóloga de Más Madrid, Mónica García, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó. La ausencia más notable fue la de Podemos, tras no haberse llegado a un acuerdo previo de confluencia basado en primarias abiertas.

Helio Roque, con 35.000 seguidores en Instagram y más de 133.000 en TikTok, alzó la voz en dicho acto para representar a los jóvenes. En su discurso, el extremeño señaló que su generación "ha aguantado ya tres crisis". Pero estamos aquí para remar en la misma dirección. Yolanda Díaz, presidenta, vamos a por la Moncloa", dijo.

Sin embargo, el joven se metió en un charco grande al defenderse de aquellos que denominan a la "generación Z" (los nacidos entre 1997 y 2012) como "generación de cristal" por su "fragilidad emocional". "Creo que no se nos tiene en cuenta para tomar decisiones, se nos llama 'locos' o 'generación de cristal' cuando nos preocupamos por cuestiones tan importantes (...) como es la salud mental, no queremos que nos exploten laboralmente, no somos unos quejicas, es que no queremos tragar", afirmó. Y señaló a continuación: "Que en otras generaciones se haya permitido, pues, abusos de muchísimos tipos o cualquier tipo de explotaciones, bueno, pues haber peleado, aquí estamos para hacerlo", dijo.

Rápidamente, sus palabras se hicieron virales al considerar que había sido un gran error señalar que generaciones anteriores no habían peleado por conseguir más derechos sociales. "Se debe pensar que los derechos laborales de los que goza han caído del cielo, que contra la dictadura debieron luchar los gnomos de jardín y las mujeres no salieron a la calle", le contestaba por ejemplo Jagoba Álvarez, licenciado en Historia y profesor de Educación Secundaria.

Tras la polémica generada, Helio Roque no ha dudado en colgar un vídeo en sus redes sociales pidiendo perdón. "He hecho unas declaraciones que no han estado muy bien expresadas, quería disculparme por ello, por los nervios... era la primera vez que participaba en algo de ese estilo, lo he hecho mal". Y ha añadido: "Simplemente, quería venir a aclararlo. Me refería a que los problemas de estas generaciones se evidencian mucho más que en otras generaciones, no que no se haya luchado. Soy muy consciente de las luchas de generaciones anteriores. Nuevamente, disculpadme por haberme expresado mal". Unas disculpas que, después, también dejó escritas en Twitter.

Helio Roque es un joven influencer natural de Badajoz que actualmente estudia Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid. Hace unos meses comenzó a hacerse viral por algunos ingeniosos vídeos sobre el metro de Madrid. Su incipiente fama le sirvió para entrevistar, incluso, a figuras políticas como Ione Belarra o Ada Colau.

Sus redes sociales están llenos de vídeos sobre el festival de Eurovisión, certamen musical del que es un gran seguidor. De hecho, fue invitado por RTVE para asistir como influencer al último Benidorm Fest y pinchó en una de las fiestas que se celebraron en paralelo en la ciudad alicantina.

Pero entre vídeo y vídeo sobre sus artistas favoritos, Helio también deja comentarios contra, por ejemplo, Ramón Tamames durante la moción de censura presentada por Vox: "Los últimos alientos de este viejo nos están costando dinero. Es que es fuerte". Incluso, ha hablado de forma muy crítica sobre Isabel Díaz Ayuso, a la que ve "de resaca" durante sus actos institucionales.

Hace menos de un mes, el propio Helio también denunció haber sido víctima de una agresión homófoba por parte del portero de seguridad de una discoteca de la zona de Moncloa. "Me contestó que no me iba a dejar entrar por maricón", denunciaba el joven en su perfil de TikTok.