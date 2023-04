¿Puede Yolanda Díaz ser presidenta del Gobierno? Esto responde el 'Financial Times'

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, anunció ayer que se presentará a las elecciones generales liderando el proyecto Sumar. Lo hizo en un acto rodeado de líderes políticos de otras formaciones de izquierdas y ante un auditorio de más de 5.000 asistentes.

Un acto que hoy copa todas las portadas de la prensa nacional... y también internacional.

Porque en la portada de la web del prestigioso rotativo británico Financial Times podemos ver un artículo dedicado al lanzamiento del proyecto de Díaz bajo el titular La vicepresidenta del Gobierno española busca unificar a la izquierda con su candidatura.

En este acto, Díaz dijo que quería convertirse en la primera presidenta del Gobierno de España. Sin embargo, el Financial Times ve lejos esta opción: "Las encuestas dicen que tiene pocas posibilidades de ganar en las elecciones generales de diciembre".

Eso sí, consideran que "su movimiento podría ser fundamental para Pedro Sánchez" porque el líder socialista, "a la zaga" en los sondeos, "necesita que Díaz unifique a los partidos a su izquierda, incluido Podemos, para maximizar la fuerza parlamentaria de una posible nueva alianza".

El rotativo británico se pronuncia también sobre las diferencias que separan a Sumar y a Podemos y advierte de lo que podría ocurrir si no se produce un acuerdo entre ambas formaciones: "La fractura podría desmotivar a los votantes de izquierdas".

De conseguirlo, eso sí, el Financial Times cree que conseguiría "llegar a los votantes más moderados que se han enfadado con el presidente" Sánchez. Y citan a la todavía diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, que aseguró que si Díaz "logra movilizar a la gente que no puede movilizar Sánchez, eso no le conviene al PP".

Pese a que este mismo lunes Pablo Iglesias, exlíder de Podemos, ha asegurado que él no designó a Díaz sino que dio su "opinión", el Financial Times lo ve de otro modo: "Iglesias, que fue vicepresidente, nombró a Díaz, su amiga, para reemplazarle cuando él renunció en 2021".

"Ahora, para algunos en Podemos, Díaz es una enemiga", afirma el rotativo británico.