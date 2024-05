Leonor recibe la Medalla de Aragón en Zaragoza: "Aquí hemos disfrutado y sufrido juntos"

Este martes ha sido un día grande para la princesa Leonor en Zaragoza, donde se encuentra desde el pasado mes de agosto formándose en la Academia General Militar. Tras nueve meses de estancia en la capital aragonesa y, tal y como sucedió con su padre Felipe VI, la princesa de Asturias ha recibido la triple distinción de la Medalla de Aragón, de las Cortes y la de Hija Adoptiva de Zaragoza.

La princesa ha recibido en tres ceremonias celebradas a lo largo de la mañana, los máximos homenajes de la sociedad aragonesa, una tierra de la que ha asegurado que “siempre formará parte” de su vida tras haber "disfrutado y sufrido" junto a sus compañeros de la Academia General Militar (AGM) y, sobre todo, "haber aprendido mucho".

“Gracias a todos los que habéis hecho posible que en este tiempo me sienta una aragonesa más”, ha proclamado Leonor de Borbón en su discurso de agradecimiento tras recibir en la Seo del Salvador de la capital zaragozana la Medalla de Aragón, que se ha unido a la de las Cortes de Aragón y del título de Hija Predilecta del Ayuntamiento de la ciudad, que recibió apenas horas antes.

"Aterricé en la Academia General Militar con ilusión y muchas ganas de aprender y conocer tanto a mis compañeras y compañeros de promoción, como de las otras promociones con las que he compartido este año", ha empezado diciendo antes de asegurar que lo que ha vivido "supera con creces lo que pensaba hace diez meses".

"En Zaragoza, en Aragón, me he sentido en casa, acogida y acompañada en una tierra que siempre formará parte de mi vida. Quedan solo cinco semanas para que me vaya, para que reciba mi despacho de alférez, y ya empiezo a echaros de menos", ha recalcado la princesa de Asturias, que ha presidido ambos actos —el primero civil-militar en solitario— vestida con el uniforme de cadete de la Academia General Militar.

La princesa Leonor recibiendo la Medalla de Aragón este martes. EFE

"Estoy muy agradecida, de verdad, por lo que he vivido aquí durante este tiempo, por todo lo que me ha dado esta ciudad", ha incidido desde el altar principal de la Seo de Zaragoza, donde el presidente de la región Jorge Azcón, del PP, le ha entregado la medalla.

Se ha referido a su formación como cadete y a "la exigencia académica e intelectual, física y técnica que eso significa", lo que, a su juicio, le hace “apreciar aún más” al Ejército de Tierra y a las Fuerzas Armadas.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

La princesa, de 18 años, se ha felicitado de que haya convivido con jóvenes de su generación, con los que ha superado "momentos que requerían esfuerzo y un gran trabajo de equipo" y con los que "ha disfrutado y sufrido juntos, y sobre todo, aprendido mucho".

"Lo que vivimos mientras nos formamos en la Academia nos une para siempre y nos hace madurar y crecer gracias al compañerismo, a la guía de mandos y profesores", ha añadido Leonor de Borbón, para quien "significa mucho" haber seguido los pasos de su padre, quien recibió las mismas distinciones en 1986 cuando era cadete.

La princesa de Asturias ha querido recordar en su discurso el vínculo que ha tenido estos meses con la ciudad así como con lugares icónicos de la capital aragonesa: "En estos meses he sentido el respeto y la amabilidad de los aragoneses que, además, me están acompañando en esta mañana tan importante para mí. Su apoyo ha sido y está siendo continuo, tanto en la Aljafería, como en la plaza del Pilar y en la Seo del Salvador, lugares históricos donde la tradición y el simbolismo se proyectan con fuerza en el alma de los aragoneses y también de la Corona. Estoy muy agradecida —de verdad— por lo que he vivido aquí durante este tiempo, por todo lo que me ha dado esta ciudad".

"Hoy es un día especial porque el cariño de muchísimas personas de esta tierra queda reflejado en los reconocimientos con los que me distinguís: el título de hija adoptiva de Zaragoza, la Medalla de las Cortes y la Medalla de Aragón. Mi padre lo vivió de un modo parecido hace casi 40 años y en estos días hemos hablado mucho de ello. Seguir sus pasos significa mucho para mi. Gracias Zaragoza. Gracias Aragón. Gracias a todos los que habéis hecho posible que en este tiempo me sienta una aragonesa más, una maña más", ha concluido.

A su llegada la heredera al trono ha llegado a la catedral a pie desde el ayuntamiento, en la Plaza del Pilar, donde se ha acercado a saludar a los cientos de personas que le han ovacionado y mostrado su apoyo.

Leonor saludando al público maño a su llegada a la Seo de Zaragoza. EFE

Entre los asistentes al acto, además las principales autoridades autonómicas y locales, entre ellas, el presidente aragonés, Jorge Azcón, además de la ministra de Defensa, Margarita Robles, han estado los miembros del gobierno aragonés, conformado por PP y Vox, representantes de otros partidos y expresidentes autonómicos, que luego se han unido a la recepción celebrada en el Museo Diocesano, en el Palacio Arzobispal, con la que se ha puesto el broche a la jornada.

"Una ciudad que conozco y quiero más después de vivir estos meses aquí y recibir el cariño de sus ciudadanos"

Antes de acudir a este acto en la catedral de Zaragoza, Leonor había recibido ya la medalla de las Cortes de la mano de la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, de Vox en una ceremonia celebrada en el Palacio de la Aljafería.

Las Cortes han distinguido a la princesa de Asturias por “el cariño y el reconocimiento del pueblo aragonés, así como “el recuerdo imperecedero de un periodo relevante” de la vida de la princesa por su paso por la comunidad en su formación militar.

También se expresa “el sentimiento de lealtad y respeto hacia la Corona y hacia el ideal de servicio que esta institución simboliza”.

Leonor recibiendo la Medalla de las Cortes de Aragón de la mano de la presidenta de las Cortes, Marta Fernández. EFE

El acto ha contado con la presencia de los grupos políticos, salvo Chunta Aragonesista (CHA), IU y Podemos, contrarios a la concesión de la condecoración.

Tras esto, ha acudido al Ayuntamiento de Zaragoza para recibir de la mano de la alcaldesa del PP, Natalia Chueca, quien le ha entregado el bastón de mando de la ciudad, como lo portó su padre, el rey Felipe VI, cuando recibió el mismo título en 1986.

Leonor recibe el bastón de mando como Hija predilecta de Zaragoza de la mano de la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca. EFE

Al igual que el Palacio de la Aljafería, la princesa de Asturias ha firmado en el Libro de Oro del Ayuntamiento, en el que ha expresado su agradecimiento por los reconocimientos que este martes ha recibido.

"Muchas gracias por concederme la Medalla de las Cortes, la Medalla de Aragón y también agradezco mucho que me hayáis otorgado el título de Hija Adoptiva de Zaragoza, una ciudad que conozco y quiero más después de vivir estos meses aquí y recibir el cariño de sus ciudadanos. Con cariño. Leonor. Princesa de Asturias", ha escrito.