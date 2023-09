Illa (PSOE), ante una repetición electoral: "No sería deseable. Pero la realidad es como es"

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha vuelto a dejar claro los márgenes en los que están dispuestos a moverse los socialistas en las negociaciones con ERC y Junts, aunque eso se acabe traduciendo en un impase que arrastre a una inevitable repetición electoral. El líder de la lista más votada en Cataluña el pasado 23-J ha vuelto a responder este viernes en los micrófonos de 'Hoy por hoy' al jaque de las formaciones catalanas independentistas, que han puesto sobre la mesa la realización de un referéndum como requisito para dar su apoyo a una investidura de Pedro Sánchez: "Por ahí no hay camino".

Asimismo, Illa ha hecho gala de su habitual cautela y talante político, pero ha dado a entender la magnitud que ha tenido la propuesta conjunta de Junts y ERC que hoy se votará al término del debate de política general en el Parlament de Catalunya -la otra gran cita política que ha acompañado en paralelo al debate de investidura de Feijóo-.

"[Una repetición electoral] no sería lo deseable (...). Pero la realidad es la que es" Salvador Illa, primer secretario del PSC

Ante una eventual vuelta forzosa a las urnas, Illa ha señalado que "no sería lo deseable, creo que no es lo que conviene ni a Cataluña ni a España, creo que Cataluña se ha pronunciado de una forma muy explícita para que no haya un gobierno de PP y Vox. Cada cuál que interprete las cosas, pero la realidad es como es".

También ha confirmado que en lo referente a dicha propuesta de resolución en favor de la amnistía y el referéndum, votarán en contra en lo que ataña a una consulta. "Mayoritariamente se ha apoyado la vía del diálogo", ha expuesto Illa, quien ha dejado constantes alusiones a que, siendo la fuerza más votada, las políticas más enfocadas al diálogo y a rebajar el conflicto cuentan con el aval de la mayoría de la ciudadanía catalana. "A eso vamos a votar a favor, al resto vamos a votar en contra", ha dicho, sin concretar una posición exacta ante la amnistía que ERC y Junts ya dan por hecha.

El también exministro de Sanidad ha sido claro al referirse a los márgenes en los que siempre se ha movido su formación respecto a las negociaciones con las formaciones independentistas catalanas. Se ha mostrado dispuesto a "todo lo que sea explorar lo que se está avanzando en el diálogo y la convivencia y apostar por las políticas del presidente Sánchez", pero en ningún caso ir más allá de la línea roja del PSOE sobre una consulta de autodeterminación: "Por el camino de ahondar en la ruptura nunca ha habido posibilidades".

Illa no da por cerrado ningún acuerdo sobre la amnistía y se pronuncia sobre otro tipo de consulta

Salvador Illa también ha sido preguntado en su entrevista en la Cadena SER, ante esa amnistía que ya dan por hecho en ERC y Junts, pero que ningún dirigente del PSOE ha confirmado. En el mismo tono de prudencia, el líder de la oposición en el Parlament se ha limitado a responder que "todo el mundo sabe que los socialistas cuando llegamos a un acuerdo lo explicamos y lo hacemos público", deslizando que, entonces, ese pacto para desbloquear la amnistía no se habría materializado. "Hasta el señor Junqueras [lo sabe] y no debo decir más", ha zanjado.

No obstante, y a tenor de las declaraciones del primer secretario del PSC centradas en definir las líneas del "terreno de juego" de la negociación únicamente "dentro de una evolución coherente con las políticas que hemos hecho", Illa no ha descartado en ningún momento que la amnistía se acabe materializando.

"Vamos a explorar los caminos que se pueden explorar" Salvador Illa, primer secretario del PSC

Y ha dejado unas declaraciones, al menos, significativas sobre llegar a otro hipotético acuerdo de otro tipo de consulta -no se ha mencionado en ningún momento si vinculante, si meramente consultivo...-. "Lo que nos plantemos es avanzar con coherencia por el camino que hemos avanzado", ha reiterado insistiendo en que "vamos a explorar los caminos que se pueden explorar". Pero ha dejado una puntualización: "No doy nada por hecho, eh".

Con todo, Illa ha remarcado que el PSC está "en actuar con mucha prudencia, con mucha paciencia respecto a los tiempos y en el marco de la Constitución", al tiempo que ha reclamado a las partes implicadas que "actuemos con discreción, sin estas carreras para hacerse la foto política" y ha dejado una reflexión: "Hace falta pensar antes en el país que en la propia formación política".