Junts responde al PSOE: o hay amnistía "integral" o tumban el pacto de investidura

La amnistía será "integral" o no será. Igual que cualquier atisbo de compromiso a los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez. Este es el diagnóstico que hacen desde Junts, horas después de dejar caer la proposición de ley de amnistía en el Congreso, y una suerte de respuesta a las declaraciones formuladas desde el Gobierno.

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha advertido este miércoles al PSOE que si no se aprueba una ley de amnistía "integral" que se aplique de manera "inmediata" se incumplirá dicho pacto que los socialistas también trataron de extender en las negociaciones, a toda costa, al ámbito de la legislatura.

"La base era la ley de amnistía y que no quedase gente pendiente. Si esta base falla, al resto no hace falta ni que lleguemos", ha sentenciado uno de los máximos dirigentes de la formación que lidera el expresident Carles Puigdemont, en declaraciones a la catalana RAC-1. Con todo, desde JxCat no cierran la puerta a seguir negociando: "Por nosotros no quedará y trabajaremos estos 15 días. Pero no podemos votar a favor del texto que está redactado ahora, porque deja a mucha gente fuera".

Bolaños: "Esa ley que entró impecable en el Congreso es una ley que se va a mantener así" El ministro de Justicia se muestra contrario a "improvisaciones" de última hora, insiste en que Junts debe recapacitar y confirma que se trabajará sobre la última modificación del texto en la comisión parlamentaria.

Sobre los jueces: "Quien ríe último, ríe mejor"

Por otra parte, Turull también ha insistido en la postura de su formación, esgrimiendo el concepto de que la norma sea "integral": "La ley debe ser integral y de aplicación inmediata. Con unos tribunales normales, sería una ley buena, pero con todo lo que hemos visto en estos últimos dos meses y medio necesitamos blindarla mucho más".

En este sentido, se ha referido a la serie de movimientos judiciales en el marco del 'caso Tsunami' o del 'caso Volhov' por los que se ha prorrogado la investigación de ambos, presentando los jueces instructores indicios que apuntan justo a los delitos que no se incluyen como amnistiables en la futura norma -de terrorismo que contravengan el convenio europeo de derechos humanos, o, por ejemplo, con la 'trama rusa' apuntan a un delito de traición-.

"Hace dos meses y medio que los jueces se ríen en nuestra cara (...). Quién ríe último, ríe mejor" Jordi Turull, secretario general de JxCat

El posconvergente tampoco ha ocultado que temen que con el texto que ayer dejaron caer en el Congreso podrían quedarse fuera de la amnistía figuras relevantes como las del propio Puigdemont o la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, pero también muchas personas, al queda "muchas causas vinculadas a los CDR, el terrorismo de baja intensidad o el tema de Volhov".

"No había vías de agua, pero las han abierto a martillazos y ahora las tenemos que blindar", ha desgranado Turull sobre el texto que fue modificado en un inicio tras un acuerdo con el PSOE sobre el terrorismo. También ha advertido sobre los movimientos judiciales valorando que "hace dos meses y medio que los jueces se ríen en nuestra cara" y dejando una suerte de advertencia, en forma de refrán: "Quién ríe último, ríe mejor".