La hoguera de San Juan de Pedro Sánchez: la lista imaginaria de todo lo que arrojaría al fuego

En la noche de San Juan, o eso dice la tradición, el fuego ahuyenta a los malos espíritus y purifica el alma. De ahí que muchas personas celebren la noche más corta del año escribiendo en un papel todo aquello que se quiere dejar atrás. Pueden ser sus miedos, sus preocupaciones, sus problemas o las ideas del pasado que uno ya no quiere mantener en el futuro. Después, este papel se lanza a la hoguera, se salta sobre el fuego varias veces y, en los lugares con playa, uno se sumerge en el agua a modo de ritual de purificación.

A Pedro Sánchez, esta noche de San Juan le pilla en un momento complicado. El presidente del Gobierno, que enfila ya la recta final de su mandato, tendrá que comparecer mañana en el Congreso para hablar de los numerosos casos de presunta corrupción que cercan a su partido, a su gobierno y también a su propio entorno.

La comparecencia fue registrada el pasado 28 de mayo, tras conocerse la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la entrada de la UCO en Ferraz para obtener información sobre los supuestos trabajos para entorpecer la Justicia que Leire Díez cobró del PSOE. Pero en estas últimas tres semanas han pasado muchas otras cosas: ha quedado visto para sentencia el juicio de su hermano David, el juez Peinado ha pedido la retirada del pasaporte a su mujer Begoña y el Tribunal Supremo ha condenado a 24 años de prisión a su ex mano derecha, José Luis Ábalos, en la primera de las sentencias del denominado 'caso Koldo'. Y la espiral judicial no parece tener freno.

Con esta mezcolanza de funestas noticias, teóricos socios del Gobierno como PNV o Bildu ya apremian a Sánchez a convocar elecciones, el diputada de ERC, Gabriel Rufián, se pregunta si merece la pena seguir resistiendo y Sumar empieza a ver con buenos ojos que haya convocatoria electoral si no se consiguen aprobar los Presupuestos de 2027. Pero el presidente lo reitera: va a seguir "pese a las piedras en el camino".

Desconocemos qué miedos o preocupaciones querría dejar atrás Pedro Sánchez si esta noche decide arrojar al fuego un papelito con sus deseos para los próximos meses. Pero es fácil intuir cuáles podrían ser.

La familia (espero que) bien, gracias

Begoña Gómez junto a Pedro Sánchez, en noviembre de 2024 Europa Press via Getty Images

El entorno del presidente del Gobierno transmite de forma nítida que la mayor preocupación de Pedro Sánchez está en lo que pueda afectar a su entorno más próximo. Y más concretamente, a su hermano y a su esposa. El juicio contra David Sánchez por su posible contratación irregular en la diputación de Badajoz quedó visto para sentencia el pasado 10 de junio y se espera que la decisión se anuncie en los próximos días o semanas. Los tres miembros del tribunal deberán decidir si dan más peso a un demoledor informe de la UCO que señala que la plaza de libre designación estaba amañada o a los más de cincuenta testimonios que apuntaron a lo contrario. El temor es evidente: condenar al hermano de Pedro Sánchez sería golpear al presidente del Gobierno en su flanco más débil. De igual manera que lo es mandar a juicio y retirar el pasaporte a su esposa, Begoña Gómez, a quien las acusaciones piden hasta 24 años de prisión. En el caso del hermano, PP, Vox y formaciones ultraderechistas como HazteOír son seis.

Zapatero, "una joya"

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a su llegada este miércoles a la Audiencia Nacional EFE

Aunque José Luis Rodríguez Zapatero no es familia directa de Pedro Sánchez, la evidente y estrecha amistad que ambos mantienen ha hecho que el presidente del Gobierno también se haya visto afectado por la decisión de la Audiencia Nacional de citarle como investigado por los presuntos cobros obtenidos a partir de su injerencia en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Sánchez, que ha admitido haber estado en comunicación con él estos días, le ha transmitido también públicamente todo su apoyo y confianza. De hecho, Sánchez también pidió a los altos cargos del PSOE que no dudaran en "defender el buen nombre" de Zapatero en "momentos duros". Aunque eso ocurrió antes de que la UCO publicara un informe en el que recogía todas las joyas que habían encontrado en una caja fuerte de su despacho y cuyo valor excede los 1,3 millones de euros, según estima una tasación independiente. Todo un mazazo a la proyección e imagen de uno de los principales baluartes socialistas.

Los amigos de mis examigos...

José Luis Ábalos. Europa Press via Getty Images

Sánchez llegará este miércoles al Congreso también sacudido por la condena a 24 años de prisión para su exsecretario de organización, José Luis Ábalos, en el denominado 'caso Mascarillas'. Por poner en contexto, es la condena más elevada para un exministro, muy por encima de los 'castigos' que recibieron Eduardo Zaplana, José Barrionuevo, Rodrigo Rato o Jaume Matas. Lo peor es que este caso es una de las partes que componen del denominado 'caso Koldo' y por delante quedan otras investigaciones en la Audiencia Nacional, como las mordidas en contratos que también afectan a otro exsecretario de organización del PSOE, como Santos Cerdán.

El que de momento se ha ido de rositas es Víctor de Aldama, que ha conseguido el favor del Tribunal Supremo para no pisar la cárcel - pese a su condena de cuatro años - a modo de agradecimiento por su colaboración con la Justicia. Aldama, muy demandado por algunos programas de televisión de tinte conservador, ya va pregonando que Sánchez acabará en la cárcel y que cuenta todavía con material sensible referente a otras causas que afectan al Gobierno y al PSOE.

Una fontanera llamada Leire Díez

La exmilitante socialista Leire Díez, llegando a la sede de Ferraz. Carlos Lujan/Europa Press via Getty Images

Otra amenaza para Sánchez es Leire Díez, investigada - entre otros asuntos - por haber participado en una operación para entorpecer causas judiciales que afectaban al PSOE o incluso al propio Gobierno. Para ello, según sospecha la UCO, habría contado con el sustento económico de Ferraz a través de Santos Cerdán. La gerente del partido también está imputada.

El papel de Leire, a todas luces, va más allá de ser una mera militante cántabra, pero a día de hoy sigue sin quedar claro qué papel jugaba en ese trabajo de 'cloacas' y si Pedro Sánchez conocía sus "andanzas" (como él mismo dijo a los medios tras conocerse el informe policial). El Gobierno, en cualquier caso, resta valor a su protagonismo: la ministra de Ciencia, Diana Morant, tildó a Leire de "Antoñita la Fantástica" en una entrevista con El HuffPost y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, insiste en la idea de que cualquier acción de la militante no acabó teniendo impacto en las investigaciones policiales o en los desarrollos judiciales de los diferentes casos.

Echando cuentas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez EFE/Chema Moya

Pese a los vaivenes judiciales, Sánchez sigue dando sentido a la legislatura a golpe de iniciativa social. Por ejemplo, este mismo martes anunciando la mayor inyección económica en dependencia, hasta superar los 7.200 millones en 2027. La parada final en esa batería de medidas será la presentación de presupuestos para el año que viene, donde se espera un gasto récord en materiales sociales. Sánchez pondrá a prueba a sus socios para intentar culminar la legislatura con sus primeras cuentas aprobadas. Si no fuera así, y ya lo ha dejado caer el propio Sánchez, podría haber un adelanto electoral técnico de unos meses. Veremos si a la próxima hoguera de San Juan, la del año que viene, Sánchez llega como presidente reelegido, presidente en funciones... o expresidente.