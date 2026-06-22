Peinado cita el miércoles a Begoña Gómez para que entregue el pasaporte

MOSTRAR BIOGRAFíA

Jefe de Hard de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. Trabajó nueve años como coordinador digital en ABC, cuatro como director digital en COPE y un año como redactor en Mediaset. En El HuffPost comenzó trabajando como redactor de política desde septiembre de 2022 y después asumió la jefatura de dicha sección.