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Peinado cita el miércoles a Begoña Gómez para que entregue el pasaporte
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Peinado cita el miércoles a Begoña Gómez para que entregue el pasaporte

Javier Escartín
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Begoña Gómez, durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid
Begoña GómezEuropa Press via Getty Images

El juez Juan Carlos Peinado ha citado este miércoles a las 18.00h. a Begoña Gómez y a su asesora, María Cristina Álvarez, para que entreguen su pasaporte después de que el sábado solicitara esta medida cautelar dentro de la instrucción del denominado 'caso Begoña'. 

Javier Escartín
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Jefe de Hard de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. Trabajó nueve años como coordinador digital en ABC, cuatro como director digital en COPE y un año como redactor en Mediaset. En El HuffPost comenzó trabajando como redactor de política desde septiembre de 2022 y después asumió la jefatura de dicha sección.

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