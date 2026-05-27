La UCO se persona en la sede del PSOE en Ferraz por orden del juez Pedraz

Agentes de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil han entrado este miércoles en la sede central del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, tras un requerimiento de información del juez Santiago Pedraz en el marco de una investigación sobre la financiación del partido dentro de la causa por la que fue detenida Leire Díez.

Según adelanta la agencia EFE, el objetivo es hacerse documentación relacionada con pagos a la exmilitante del PSOE. Además de esta actuación, los agentes de la UCO se encuentran también en el despacho en Madrid del exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías.

Esta noticia ha impactado de lleno en la sesión de control al Gobierno de este miércoles, de la que se ha ausentado Pedro Sánchez por motivo de su encuentro para reunirse con el papa León XIV antes de su viaje a España de la próxima semana. El vicepresidente primero del Ejecutivo, Carlos Cuerpo, ha reiterado la "tolerencia cero" ante cualquier acción ilegal y "respeto" a los procesos judiciales.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado en los pasillos del Congreso que "no queda más remedio que darle la voz a los españoles de forma inmediata" al conocer este registro de la UCO en Ferraz. "¿Cuántas redadas más, cuántas comisiones más, cuántas mordidas más, cuánto dinero en bolsas, cuántas joyas, cuántos sumarios?" se ha preguntado el líder del PP.

Entre los socios del Gobiernom el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, considera "una anomalía terrible" que se registre la sede de un partido político pero insiste en no dar por hecho que haya financiación ilegal del PSOE. "Estamos en un momento en que no sabemos qué es cierto o qué es campaña", ha deslizado.