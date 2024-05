El Gobierno argentino descarta una "irracional" crisis diplomática con España por "diferencias de índole personal"

El Gobierno argentino ve "irracional" que pudiera haber una "crisis diplomática" entre España y Argentina a raíz del que el reciente cruce de palabras entre miembros del Ejecutivo de España y Argentina, y especialmente tras las últimas palabras de Javier Milei.

Este lunes, y en pleno choque verbal, el portavoz del Ejecutivo argentino, Manuel Adorni, ha rechazado cualquier opción de ruptura de relaciones entre ambos países. "Respecto a las impulsivas amenazas del ministro (de Exteriores español), no entendemos el motivo del resquemor", ha apuntado en respuesta a las decisiones adoptadas por José Manuel Albares.

La comparecencia de Adorni llega horas después de que el ministro de Exteriores español convocara de urgencia al embajador argentino Roberto Bosch, para exigirle que Milei expresara unas "disculpas públicas" tras acusar de "corrupta" a la mujer del presidente del Gobierno. José Manuel Albares también llamó a consultas a la embajadora española en Buenos Aires en una reacción inmediata el mismo domingo del discurso de Javier Milei.

"No nos preocupa la reacción diplomática porque el sentido común indica que no puede haber ninguna; sería absolutamente irracional que ocurriera. Ante tantos insultos, agravios y descalificaciones sufridas, nosotros jamás hemos involucrado las relaciones diplomáticas", ha apuntado el portavoz en una rueda de prensa en la Casa Rosada casi exclusivamente basada en la 'cuestión' española.

Adorni ha apuntado que "la relación entre pueblos está muy por encima de las diferencias entre dos personas". Sin querer entrar a valorar las críticas vertidas por el circulo empresarial y político contra la intervención de Milei en el acto de Vox, el portavoz argentino sí ha remarcado que "con otros países cuando hemos tenido diferencias de índole personal o ideológico nada ha tenido que ver con lo diplomático".

Por ello, desde la Casa Rosada se descarta que lo que definen como "intercambio de mal gusto iniciado por el presidente Sánchez" pueda afectar de alguna manera a las inversiones españolas en Argentina.

El portavoz sí ha querido insistir en el carácter "menor" de las palabras de Milei en el acto de Vox contra el entorno de Sánchez. "Nuestra posición es clara, después de una catarata de insultos, sin mencionar a nadie hablamos de corrupción y se sintieron ofendidos", ha proseguido, tirando de refrán. "Al que le quepa el sayo, que se lo ponga", ha remachado.

"No vamos a comunicarnos por nuestra parte con el presidente español. Apelamos a que él se comunique y pida las excusas públicas, sería lo más razonable. Pero no insistan con el problema diplomático, porque no lo hay", ha añadido en una de las muchas preguntas al respecto lanzadas por los periodistas.