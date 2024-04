¿Le debemos dinero al novio de Ayuso?, por Alán Barroso

La presidenta ha dicho "quiero contestar a la prensa y hacerlo sobre la última noticia de la mañana ya que nos debemos a la actualidad". Y por "última noticia de actualidad" se refiere a una filtración de su propio Gobierno en la que insisten en que Hacienda le debería medio millón de euros a su novio.

Es decir, exactamente lo mismo que ya dijo Ayuso en aquella rueda de prensa en la que además defendió que no existía ese fraude fiscal de 350.000 euros, a pesar de que a las pocas horas apareció un correo del abogado de su propio novio reconociendo ese delito.

Más de un mes después de aquellas declaraciones ¿qué pruebas aporta ahora el Ejecutivo madrileño con esta "última noticia de actualidad"? Ninguna. Ni documentos, ni declaraciones ni absolutamente nada. Sólo su opinión sin contrastar. Es decir, exactamente lo mismo que hizo en marzo.

A partir de ahí hemos visto una campaña del Partido Popular madrileño en torno al #AyusoTeníaRazón que solamente reproduce esa información de manera acrítica dándole estatus de veracidad sin que ni siquiera una sola fuente de la Agencia Tributaria o alguien más que el propio Gobierno de la Comunidad de Madrid lo certifique.

En todo caso lo que parece que sí podría haber hecho "el particular" es intentar presentar una regularización voluntaria en 2022 una vez ya le habían pillado con las manos en la masa. Pero evidentemente una vez abierto un procedimiento y notificada la inspección, el investigado no puede presentar una regularización voluntaria.

Y si lo hace, evidentemente se le devuelve ese dinero, en este caso sería ese famoso medio millón de euros, y sigue el procedimiento judicial. Para que nos entendamos, es como si yo robo 350.000 euros de un banco, me pillan y entonces vuelvo al banco y les dejo encima de la mesa medio millón para ver si así me libro. Pues lo siento mucho, pero el delito lo has cometido igual.

Además, Ayuso sí mintió. Mintió porque dijo que no había fraude fiscal, cuando a las horas apareció un correo del abogado del novio reconociéndolo y a los días fue imputado. Y tampoco tenía razón. No la tenía porque por el momento no ha aportado ni una sola prueba que certifique que le deben ese dinero. Y aunque así fuese (a pesar de tener ninguna garantía de que eso pueda ser así) no taparía que igualmente cometió delitos de fraude fiscal y falsedad documental inventándose facturas millonarias para ahorrarse pagar impuestos.

Lo fuerte de todo este asunto es que Ayuso haya puesto desde su jefe de gabinete (que por cierto, cobra 94.000 euros públicos) hasta su jefe de prensa (otros 94.000 euros públicos) pasando por toda la maquinaria del Gobierno madrileño a defender a un señor que literalmente ha reconocido su fraude fiscal.

El PP de Ayuso está tan desesperado que se encarga de emitir bulos desde el propio Gobierno de Madrid sin aportar ni una sola prueba al respecto. Mientras tanto, Feijóo mira desde la distancia.