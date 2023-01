Olona proclama que "la violencia machista existe" y lamenta que "la caverna" use sus discursos para negarla

Macarena Olona, que fue secretaria general de Vox en el Congreso y candidata a la Junta de Andalucía, ha querido dejar claro que "la violencia machista existe" y ha dicho lamentar "profundamente" que sus discursos todavía sean utilizados por lo que considera "la caverna" para negarla.

"La violencia machista por supuesto que existe. A los negacionistas les falta educación", ha afirmado este viernes en su vuelta al Congreso, donde ha presentado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para restringir visitas a las madres maltratadoras o que presentan denuncias falsas.

En su etapa de diputada, Olona fue muy crítica con las políticas de igualdad del Gobierno de coalición y lanzó un airado discurso en mayo de 2020 negando la violencia de género. "El hombre no viola, lo hace un violador,; el hombre no mata, mata un asesino; el hombre no maltrata, lo hace un maltratador", enfatizó, recalcando que "la violencia no tiene género".

No es género, es machismo

Dos años y medio después, alejada de Vox y regresada a su profesión de abogada del Estado, Olona sigue pensando que la violencia de género no existe, pero precisa que es una cuestión etimológica que ya denuncio en su momento la Real Academia Española por la traducción del inglés.

"Ese término supone criminalizar al 50% de la población por el mero hecho de ser varones, y un hombre que maltrata no lo hace por el hecho de ser hombre, más bien porque considera que es su mujer en términos de pertenencia machista", ha explicado.

Por ello asegura lamentar "profundamente" haber dado un discurso en este Congreso que se haya podido utilizar "por quienes viven en una caverna y son negacionistas de la violencia machista". "Quiero expresarme con total claridad, para que todos aquellos que consideren que mi discurso les ha dado alas para negarla, dejen de utilizarlo", ha añadido.

Eso sí, considera "evidente" que no todo asesinato que se produce en el entorno familiar tiene por causa el machismo y por eso pide sacar la ideología de estos temas.

Salir de las trincheras

Además de desmarcarse de quienes considera "la caverna", que incluso "niegan que exista la violencia homófoba", Olona ha llamado a "salir de las trincheras" y ha lamentado que Vox limite su campo de actuación a la derecha: "No se puede proteger a los españoles con toda la amplitud que merecen haciéndolo a la pata coja o con una pierna atada, mirando sólo a la mitad de la población y dejando fuera a la otra mitad", ha comentado.

Pero no ha desvelado sus planes políticos para el futuro, ni si volverá a presentarse a unas elecciones. Lo que sí ha adelantado es que no acudirá este sábado a la manifestación convocada en Madrid en defensa de la Constitución y contra el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, ya que estará en Granada.

Según ha explicado, ya ha vuelto a ejercer la abogacía del Estado y este viernes se ha pedido "un día de asuntos propios" para poder volver a Congreso y registrar su ILP. En cuanto al futuro, ya irá viendo.