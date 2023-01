Antonio de la Torre se pronuncia de forma contundente sobre pagar impuestos

El actor Antonio de la Torre ha ofrecido una entrevista a El País publicada este domingo en la que, entre otras cosas, ha dejado bastante claro lo que piensa sobre pagar impuestos.

El intérprete, que presentará junto a la actriz Clara Lago los Premios Goya 2023, ha reconocido que los discursos de los premiados suelen ser largos. “Es verdad que, como espectador, se hacen largos, pero es tu momento y no quieres que se acabe”, ha señalado.

“El otro día cronometré el mío por El reino: dos minutos cuarenta, una eternidad, y, encima, se me olvidó mencionar a los trabajadores públicos de la educación y la sanidad”, ha añadido.

Tras ello, Antonio de la Torre se ha pronunciado de forma contundente sobre pagar impuestos y, tras justificar que le “encanta”, ha terminado matizándolo.

“Bueno, no tanto, que me he venido arriba con la emoción del discurso. Pero sí, me gusta, siento muy adentro la convicción de pagar impuestos. Leí una vez a un ejecutivo finlandés que decía que pagaba un 50% de impuestos, pero que, aun así, ganaba mucho dinero. Pues eso”, ha defendido.

También ha reconocido que es un tuitero activo y, al ser preguntado sobre qué le aporta la red social, ha explicado que le sirve para “tratar de entender al otro”, justo antes de nombrar a la exportavoz de Vox en el Congreso, Macarena Olona, o la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

“El otro día retuiteé a Macarena Olona, que, al menos en esa red, ha dado un cambio alucinante: a mí esas cosas me fascinan. Y a Cristina Cifuentes la conocí por Twitter: ella había visto mis películas, estamos en las antípodas ideológicas, pero como seres humanos nos encontramos”, ha asegurado.

Antonio de la Torre también ha expuesto que él necesita entender al otro “no solo como actor, sino como ser humano”. “Creo que es el único camino para sobrevivir con la que tenemos encima”, ha razonado.