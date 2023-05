El artista invitado a la fiesta electoral del PP se llama Vox

No han sido imprescindibles en todas partes, pero desde que irrumpieran por primera vez con 12 diputados en la Asamblea de Andalucía en diciembre de 2018, la ultraderecha ha avanzado posiciones y se consolidan como un factor independiente a la derecha del PP. Este 28M los de Santiago Abascal han mejorado sus resultados en plazas como Valencia, donde pasan de dos a cuatro concejales, y se configuran como el socio indispensable del Partido Popular para recuperar la Comunidad Valenciana.

El propio Santiago Abascal ha comparecido esta noche para felicitarse a sí mismo y a su partdo por los resultados cosechados. La formación ha cosechado en torno al 7,12% de los votos escrutados en las municipales y autonómicas, y ha doblado el número de votos de 2019, que fueron en torno a 800.000, a los 1,6 millones actuales.

"Vos se ha consolidado como el único partido con un discurso nacional", ha sostenido su líder, que además afirma que se "consolidan" como la alternativa frente al "socialismo, el comunismo y sus socios separatistas y terroristas". Abascal ha sacado pecho y ha remarcado que el partido, a pesar de su discurso contrario al Estado de las autonomías, también avanza en los parlamentos autonómicos y hasta en las "más pequeñas pedanías".

Y es que aunque el mapa de España se ha teñido en buena medida de azul pepero, bajo los porcentajes de partido más votado se encuentran los bloques, que en comunidades como Extremadura y la Comunidad Valenciana son la clave para poder alcanzar dichos gobiernos autonómicos.

En el caso del territorio levantino, los 13 diputados de la formación que en ese lugar encabeza Carlos Flores serán fundamentales para que Carlos Mazón pueda sumar y desbancar definitivamente a la izquierda del Ximo Puig y el candidato de Comprmís, Joan Baldoví. Un escenario que es idéntico al que se dibuja en Valencia ciudad.

En ese plano municipal, sin embargo, destaca sin lugar a dudas el roto que el bloque de la derecha del PP y Vox le han hecho al PSOE en Sevilla, donde todo apunta a que la suma de ambas formaciones arrebatará la "catedral socialista" a Antonio Muñoz, el sucesor de Juan Espadas.

De la misma manera, en Castilla y León los populares conseguirán gracias a Vox recuperar terreno en ciudades como Valladolid, donde la suman mayoría, o en Palencia, donde a pesar de haber ganado el PSOE, el PP ya ha anunciado que tratará de llegar a un acuerdo con el partido ultra y la formación Vamos Palencia.

La horma del zapato de Abascal

Pero a pesar de que los datos les sonríen, no todo son buenas noticias para Vox. De la misma forma que se han vuelto indispensables como bisagra para formar gobiernos, también han sido reducidos a la insignificancia en algunas plazas tan relevantes como Madrid, tanto en la comunidad como en el Ayuntamiento de la Villa.

Y es que la victoria de los populares en estas plazas ha sido absolutamente incontestable, literalmente. La candidata popular y actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha cosechado una mayoría absoluta con 71 diputados en la Asamblea, mientras que José Luis Martínez Almeida ha superado también la absoluta con 29 concejales. Vuelan libres y sin ataduras.

El concejal que ha sumado Javier Ortega Smith en el consistorio no marca ninguna diferencia práctica, y en la Asamblea de Entrevías Rocío Monasterio se ha dejado tres representantes, pasando de 13 a 10. Para estos lugares, sin embargo, también ha tenido palabras Abascal.

"No podemos dejar de pensar tampoco en aquellos territorios donde no seremos determinantes", ha comenzado diciendo el líder ultra, para irse hasta los territorios de el País Vasco, donde han sido aún más marginales que en Madrid: "No podemos dejar de pensar en las juntas generales de Álava, con unos resultados modestos... Pero que nadie dude que esta será la primera piedra de una reconquista y donde las libertades y la unidad de la nación han sido atacadas incluso con la violencia".