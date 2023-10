Narciso Michavila explica por qué fallaron sus encuestas el 23-J: "No supimos verlo"

Hasta la última cita con las urnas del 23-J, se le entendía como la musa de las demoscópicas. Los sondeos de su firma se tomaban como la gran referencia para saber qué depararían unos comicios en España. Narciso Michavila, director de GAD3, venía de haber pronosticado una auténtica ola azul del Partido Popular en las anteriores elecciones autonómicas y municipales y no erró. Pero, inevitablemente, le arrastrará siempre la escena de los militantes y simpatizantes socialistas coreando aquella noche en Ferraz: "¿Dónde está Michavila? ¿Michavila, dónde está?". Estaba en directo, en prime time, viendo cómo, a medida que avanzaba el escrutinio, se esfumaba cualquier posibilidad de símil con sus últimas fotos demoscópicas.

Meses después de aquello, el mismo día que el rey Felipe VI pondrá fin a la segunda ronda de consultas con los portavoces de los grupos para decidir si ha llegado el turno de Pedro Sánchez, tras el fracaso de Feijóo en su debate de investidura, Michavila ha roto su silencio en una amplia entrevista en el diario ABC, en la que explica por qué se desviaron los pronósticos de GAD3 y qué influyó en el resultado final durante la campaña del 23-J.

Según él, hay varias claves: la actuación de los candidatos -más bien lo que a su juicio parecen aciertos de Sánchez y Díaz frente a una suerte de 'fuego amigo' de Feijóo y Abascal-, pero también a las características del votante, concretamente, en el de izquierdas, al que Michavila le adjudica ser "mucho más estratégico". "¿Mucho más listo?", le insisten en la entrevista. "Están más informados en política y se saben mejor la Ley Electoral", resuelve él.

También que "llevan haciendo voto estratégico mucho más tiempo porque siempre ha tenido dos opciones". Pero, entonces, ¿no se movilizó la derecha? "No es eso. La derecha votó en masa", reconoce para despejar cualquier duda sobre un fraude electoral, como intentó sembrar el PP en campaña: "No. No podemos dudar. El escrutinio no está manipulado y el voto por correo no está manipulado".

"¿Narciso, qué pasó el 23-J?"

Por el nombre de pila y directos al meollo de la cuestión, así arranca la entrevista al director de GAD3, con un sencillo, "¿Narciso, qué pasó el 23-J?". El experto señala lo que se había venido afirmando desde el 24-J: "Hubo un cambio en los últimos tres días, y no supimos verlo: una reacción del votante al que no le gusta Sánchez pero le gusta menos Vox".

"Mayoría absoluta de la derecha", le insiste el periodista del máximo potencial que le daba GAD3 a las aspiraciones de Feijóo y Abascal. "Sí, era un comportamiento bastante estable", puntualiza Michavila. Lejos de quedarse ahí, el profesional de la comunicación el plantea la siguiente situación: "¿Te has puesto en la situación de ese votante de la derecha que en sus debates en el bar empieza diciendo 'Michavila dice que…'?". Sincero, le responde: "No es que me haya puesto, es que he estado en el centro". ¿Y cómo se siente? "Es como si fallas un penalti en la final".

Entonces, llega la gran pregunta, el último sondeo en el que adjudicaban 180 escaños a una hipotética suma de PP y Vox. "Y lo dimos sin horquillas. Al final fue 170. Para nosotros es un desvío grande. Es verdad que en nuestra horquilla más baja (174) ha sido un desvío de cuatro, pero ha sido un desvío grande aritméticamente. Cuatro escaños más en cuatro sitios y el titular lo habríamos clavado".

También identificó el momento exacto en el que comprendió que no la habían 'clavado'. "Si hubieran sido otras elecciones, con el primer dato de escrutinio; pero esta vez había cosas tan raras que tuve que poner en duda muchas cosas. Preferí ser prudente y hasta el 40% no dije 'sí, realmente ya es difícil que estén alterando tanto el escrutinio'", indicó Michavila, que también desvela lo que pensó en ese momento: "Bueno, a ver, ahí lo tengo fácil: estoy entrenado para decir la verdad, porque en mi profesión anterior la mentira causaba muertes. En el Ejército no puedes permitirte manipular porque hay vidas en juego. Entonces, bueno, no te queda más remedio que asumir y decir 'oye, pues hemos fallado'".

"[Díaz y Sánchez] no se pisaron la manguera"

Asimismo, cuando llega el momento de analizar los aciertos y errores de los principales candidatos, Michavila es claro: "El mayor acierto de la campaña fue la imagen que dieron Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en ese debate: dos líderes coordinados". También que supieron moverse en campaña por circunscripciones clave y plazas fundamentales sin restarse unos a otros: "Yolanda Díaz no ha pisado los municipios pequeños donde sabía que no iba a tener representación. No se pisaron la manguera".

Por lo contrario, Michavila ve en el voto útil el gran problema que padeció el bloque de las derechas. "Si Vox no se hubiera presentado en Pontevedra, donde sabía que no entraba, el PP habría tenido un escaño más a costa del PSOE. Si Vox no se hubiera presentado en La Rioja, donde sabía que no entraba, el tercer escaño del PP habría sido suyo a costa del PSOE", detalla.

"En Girona, donde el PP se quedó a 363 votos y Vox tuvo 12.000 sabiendo que no entraba, habría un representante de Girona en Madrid para el PP y no para Puigdemont. Y en Lleida. Solo con esos cuatro sitios", insiste el director de GAD3. Y el periodista se muestra sorprendido por esas "cuatro provincias", resolviendo Michavila que "sí. Vox no se presentó en Tenerife. Si lo hubieran hecho, ese escaño no se lo habría llevado Vox, se lo habría llevado el PSOE". Y deja una reflexión: "La derecha tiene 11 millones de votos mal distribuidos".

Y como apunte final, Michavila también se ha mojado sobre las encuestas más próximas al resultado final. "Sociométrica consiguió verlo. Hubo otras, pero a mí no me sirven las que de repente han acertado sólo una vez. En ciencia, tú tienes que ser capaz de predecir de forma sistemática. El sector no tuvo una de sus mejores noches", se ha defendido.

Vuelve a retar a Tezanos

Y también deja unas palabras sobre Félix Tezanos, director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuestionado desde distintos sectores por su metodología demoscópica en el organismo público y acusado de ser autor de una 'cocina' en favor del PSOE. Lo ha hecho tras ser preguntado sobre si baraja rebajar su aparición en medios tras la oleada de críticas, cuestión sobre la que ha indicado que "si pretenden que yo me calle no conocen a alguien que ha vivido 22 años en el Ejército" y que "he dormido con una tranquilidad impresionante; a mí me habría quitado el sueño haber mentido. Y no entiendo cómo hay gente que puede dormir sabiendo las cosas que hace. Yo agradezco mucho el apoyo que he tenido de todo el sector".

¿También apoyos de Tezanos? Michavila insiste en que viene fallando y le lanza el guante de nuevo: "Bueno, es que él no es sector. Le vuelvo a retar a un debate público cuando quiera. Pero sí que tengo que decirle a los ciudadanos españoles la verdad: viene fallando sistemáticamente".