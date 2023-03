¿Es Países Bajos un paraíso fiscal? 

El martes por la tarde saltaba la bomba económica de la semana y casi del mes: la empresa Ferrovial, especializada en infraestructuras de transporte y movilidad, se marcha de España y traslada su sede fiscal a los Países Bajos.

El movimiento empresarial consiste en la fusión entre la matriz y Ferrovial Internacional, una sociedad anónima europea holandesa de la que ya es titular en un 86%.

Rápidamente, muchos se apresuraron a señalar este movimiento como una fórmula elegida por la compañía para beneficiarse fiscalmente en un país que históricamente ha sido atractivo para muchas empresas por sus ventajas a nivel de impuestos. Es decir, Ferrovial se había trasladado al 'paraíso fiscal' de Europa.

¿Es así? ¿Se ha mudado la empresa española a un oasis fiscal en el viejo continente?

Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), lo niega. "No, no es un paraíso fiscal. Es un Estado dentro de la Unión que ha tenido algunos regímenes beneficiosos para los holding y para algunas sociedades, pero que se han ido adaptando en los últimos tiempos y se han ido limando las diferencias. Ahora, por ejemplo, no hay grandes diferencias con la tributación de España", explica en declaraciones a El HuffPost.

Cruzado recuerda que la exención sobre los dividendos de las filiales en el exterior en Países Bajos es del 100% pero en España no está mucho más lejos, y se sitúa en el 95%. Es decir, que tomando las cuentas de Ferrovial en 2021, las últimas conocidas en las que declaró beneficios de 1.200 millones, tuvo que incorporar sólo 60 millones como ingresos, el 5%. "El efecto es algo limitado en relación con sus cifras", apunta el experto.

De hecho, explica que el 15% mínimo de tributación que ha impuesto España y que también beneficiaría a Ferrovial en su movimiento a Países Bajos, también se va a imponer en toda Europa y en todo el mundo, por lo que la diferencia fiscal con respecto a España "no tiene sentido a corto plazo". "Hay diferencia, pero el beneficio es limitado", agrega.

"En realidad, el beneficio se puede quedar entre 9, 12 o 14 millones", calcula Cruzado descontando el 15% del que se librará y aplicando el tipo nominal, que en este caso en Holanda es más alto (25,8% frente al 25% en España). "No parece que pueda ser el motivo para irse", agrega Cruzado.

En el mismo sentido se pronuncia Julio Rodríguez, de Economistas Frente a la Crisis, quien cree que "lo de Países Bajos parece no descansar tanto en el tipo impositivo sobre sociedades, sino que una vez establecida una empresa en ese país surgen amplias posibilidades de canalizar los beneficios hacia paraísos fiscales". "Holanda hace un efecto trampolín para desviar recursos hacia tales paraísos fiscales", agrega.

El también economista Julen Bollain recuerda sin embargo que "Holanda es la fórmula más usada por las empresas para evadir impuestos en Europa". "Se estima que el sistema holandés le cuesta al resto del mundo 22.000 millones de euros anuales en ingresos fiscales evadidos. El 15% de la evasión fiscal global", agrega citando a Arjan Lejour, de la Oficina de Análisis de Política Económica del Ministerio de Economía holandés, que ofreció estos datos en 2020.

En su comunicado, Ferrovial aseguraba que es una firma internacional con la mayor parte de su negocio fuera de España. En concreto, el 82% de los ingresos de 2022 se generaron fuera de España y el 90% de su valor en Bolsa procede del extranjero.

"Se habla de cotizar en Estados Unidos y que sería una fórmula para hacerlo", apunta Cruzado, quien dice desconocer cómo funciona la regulación de las empresas cotizadas en Países Bajos. En efecto, según ha informado la propia compañía a la CNMV, pedirá la doble admisión a negociación en ese país, cotizando también en España y después, también en Estados Unidos. Es decir, en tres países a la vez.

Cruzado asegura que si se hubiera marchado directamente a EEUU, "esto no habría sido posible" y que el movimiento se hace para que "haya grandes inversores que puedan entrar". Insiste el experto en que la cuestión fiscal parece no tener mucho peso en la decisión porque "las diferencias [con España] no son tan grandes" y porque "cambiar el domicilio fiscal por esas cuantías no parece que sea la razón principal".

El Gobierno, muy molesto por este movimiento de Ferrovial, ha achacado en las últimas horas esta decisión a un motivo personal del propio presidente de la compañía, Rafael del Pino. Según el Ejecutivo, el tercer hombre más rico de España busca trasladar allí su domicilio fiscal, donde pagaría muchísimos menos impuestos.

En este sentido, Bollain recuerda que España "deja de recaudar 4.300 millones de euros al año por la evasión fiscal de las multinacionales hacia los paraísos fiscales". "Es decir, el equivalente al 18% de lo recaudado por Impuesto de Sociedades".

¿Por qué siempre se asocia a Holanda con los paraísos fiscales?



"Porque hasta ahora había ventajas, un tratamiento muy favorable, lo que llamábamos el sandwich holandés, para derivar ingresos a paraísos fiscales sin tributar allí", indica Cruzado, que no está de acuerdo con lo que afirma Rodríguez sobre las razones que pudiera tener Ferrovial para marcharse de España.

Porque, indica el técnico de Hacienda, "ahora se ha impuesto un 9% de la retención en esos ingresos por propiedad intelectual y demás intangibles, con lo cual se han ido limando esas ventajas".

Cruzado recuerda que el Grupo "Código de Conducta" de la UE relativo a la fiscalidad de empresas, presidido por la directora general de Tributos en España, María José Garde, ha publicado un informe con análisis de los posibles regímenes perjudiciales dentro de la UE. "Y si vemos el caso de Holanda, la mayoría de los regímenes están derogados y sin efecto".

En declaraciones al programa Hoy por Hoy de la Cadena SER este mismo jueves, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pedía al Gobierno tomar medidas para que estas deslocalizaciones no se produzcan.

Díaz ha recordado cuando, durante la regulación de los ERTE, se excluyó a aquellas empresas que no tenían domicilio fiscal en España y también ha hablado de "determinar cómo reciben ayudas públicas" algunas empresas de los conocidos como sectores estratégicos.

Sin embargo, Cruzado cree que es "complicado" que el Ejecutivo pueda tomar medidas porque "en la UE hay libertad de movimiento". "Es una sociedad europea", dice sobre el resultante del movimiento empresarial que va a llevar a cabo Ferrovial, "y salvo que se pudiera demostrar que no hay razón económica detrás, que es un cascarón, es complicado".

Una idea que comparte Bollain. "No creo que puedan llevarse adelante medidas que impidan a una empresa moverse libremente por la UE", afirma. Eso sí, considera que "sípodrían ponerse encima de la mesa medidas que dificulten el traslado de la empresa".

"Más aún cuando se habla de una empresa que se acogió a varios ERTE durante la pandemia y que ha crecido, en parte, gracias a contratos públicos con la administración pública durante años", agrega.

A juicio de este economista, "es escandaloso que ocurran estas cuestiones dentro de la propia Unión Europea". "Es complicado entender una construcción comunitaria sin una armonización fiscal".