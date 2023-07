¿Pero qué está pasando con los trenes en Valencia y qué tiene que ver con el 23-J?

La circulación de trenes de entrada y salida de Valencia esta suspendida desde primera hora de la mañana debido a una incidencia ocurrida en las instalaciones en el túnel de San Isidro. Un suceso que ha afectado a los viajeros en un domingo que no sólo es de julio, sino electoral, lo que ha hecho que las quejas se multipliquen.

Sin embargo, el accidente ha terminado causando un choque político también, porque el PP azuza la polémica como si la incidencia tuviera alguna relación con el libre ejercicio del derecho al voto.

Esto es lo que sabemos a esta hora de lo ocurrido.

Los hechos

Según han informado a EFE fuentes de Adif, sobre las 5.00 horas se ha producido un incendio en una arqueta, lo que ha obligado a actuar a los bomberos y ha provocado la suspensión de la circulación de trenes debido al incendio, al humo y a la inundación del túnel por el agua usada para apagar las llamas.

En concreto, se ha suspendido la circulación entre la bifurcación de la calle Xátiva y la estación Valencia Joaquín Sorolla (ancho estándar), lo que imposibilita la entrada y salida de trenes.

Hasta el momento, hay cuatro trenes detenidos en Valencia, dos AVE y un Ouigo que conectan la Comunitat Valenciana con Madrid y otro AVE que cubre el trayecto Valencia-Sevilla. Además, hay un AVLO procedente de Madrid a Valencia que se encuentra detenido en Requena, y un Ouigo, que cubre mismo trayecto, detenido en Cuenca.

El primer toque

Ha sido la nueva alcaldesa de València, la popular María José Catalá, quien ha dado el primer toque al respecto. Ha trasladado a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, la necesidad de "articular alternativas que garanticen el derecho al voto de todas las personas afectadas" por la suspensión de trenes en València.

En un mensaje en Twitter, Catalá ha informado también de que ha instado a la delegada a solucionar "con la máxima rapidez" la incidencia que ha provocado que la circulación de los trenes con origen y destino València, estación de Joaquín Sorolla, haya quedado suspendida.

Y luego ha sido Carlos Mazón, el nuevo presidente autonómico conservador, el que le ha seguido los pasos. "Es frustrante que la línea de AVE más transitada de España, Madrid - C. Valenciana, en un día tan concurrido como hoy, sufra una incidencia. El Gobierno debe poner todos los medios para garantizar la democracia y que las personas afectadas puedan ejercer su derecho al voto", ha indicado en la misma red.

Se suman los pesos pesados

A estos mensajes han seguido los de pesos pesados del PP. Por ejemplo, el vicesecretario de Institucional del PP y cabeza de lista al Congreso por Valencia, Esteban González Pons, ha exigido una solución para que puedan votar los viajeros afectados por la suspensión de trenes entre Madrid y Valencia. "Si ya eran unas elecciones puestas como para no ir, faltaba esto", ha sentenciado. González Pons, en twitter, ha considerado que "el Gobierno debe garantizar que la gente llegue a votar. Exijo que si no se puede reparar la circulación de trenes entre Valencia y Madrid se pongan medios alternativos", ha reclamado.

"La bomba de achique que ha causado el corte de la linea Madrid-Valencia se incendió a las 4 de la mañana. Es incomprensible que a estas horas aún no haya podido ser sustituida. Que para un día en el que se esperaba el tráfico de hoy, tan sensible además, no haya habido reacción".

Luego, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha puesto otro mensaje enfatizando su enfado. "Así esta la A3 a la altura de Buñol. Mucha gente que pensaba ir en tren ha cogido coche y carretera. Las ganas de votar pueden con todo", señala, con una foto de un atasco en una zona que, avería y elecciones aparte, es una de las muy transitadas en el verano español.

Finalmente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este domingo que "se pongan todos los medios" para solventar la avería de los trenes Valencia-Madrid y que los viajeros "atrapados" puedan ejercer su derecho a voto. Así lo ha reclamado la presidenta regional tras ejercer esta mañana

su derecho a voto en el Colegio La Inmaculada Marillac, donde ha subrayado que espera que "todos los españoles que hoy van a ir a votar puedan hacerlo".

"Y me refiero especialmente a todos los votantes que se han quedado en los trenes de Valencia a Madrid atrapados y que ahora mismo es posible que no puedan ejercer su derecho al voto. Pido que se pongan todos los medios para que se pueda producir", ha recalcado.

Cómo están las cosas

Adif está ofreciendo alternativas para que los viajeros afectados por la suspensión de la circulación de trenes de alta velocidad en Valencia puedan llegar a sus destinos, y para ello está habilitando autobuses y movilizando maquinistas y trenes de Renfe para aprovechar la vía convencional, que no está afectada.

Así lo ha asegurado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien ha afirmado que se está haciendo todo lo posible para solucionar la incidencia y para garantizar que las personas afectadas que tienen que votar puedan llegar a su destino a tiempo de ejercer este derecho.

Bernabé ha concretado que el fuego, del que estudiarán las causas, ha quemado las bombas de agua, lo que ha provocado que el túnel se haya inundado ya que no se ha podido desaguar el agua que han utilizado los bomberos para sofocar las llamas.

En estos momentos, Adif está intentando solucionar "de la manera más rápida posible" la situación, algo que está siendo "complicado" puesto que hay mucha agua acumulada en el túnel, ha asegurado la delegada.

Ha explicado se está trayendo una bomba externa para desaguar la zona, pero es necesario traer también la infraestructura necesaria para bajarla al lugar en el que está el problema.

"Va a ser un trabajo costoso pero garantizo que desde Adif trabajan con todos los medios posibles y movilizando todo los efectivos y medios que tiene a su disposición para solucionar la avería cuanto antes", ha asegurado.

Así, desde la estación Joaquín Sorolla han salido ya dos autobuses que van a llevar a Requena a los viajeros afectados para que puedan coger ahí el AVE a Madrid.

Además, desde Renfe se están movilizando todos los trenes y maquinistas a disposición para poder ofrecer rutas alternativas, y ya han salido desde Valencia los primeros trenes con destino a Albacete, por vía convencional, donde conectarán con el AVE a Madrid.

Bernabé ha explicado que en estos momentos hay nueve trenes que se han visto afectados, dos de los cuales estaban en trayecto desde Madrid hacia Valencia, y se han quedado parados, uno en Requena, cuyos viajeros están siendo trasladados en autobús a Valencia, y otro en Cuenca, que está volviendo a Madrid.

Por el momento, no se ha precisado el número de personas afectadas por esta incidencia, pero se insiste en que se trabaja "a marchas forzadas" para poder solucionar la avería y "ser efectivos con las alternativas".