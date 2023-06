El PP explica lo que cobra Feijóo del PP: nada de sobresueldo, son "gastos de representación"

Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

Después de una jornada complicada en Génova 13 tras las polémicas declaraciones del presidente del PP sobre el caso del candidato valenciano de Vox que fue condenado por violencia machista -"tuvo un divorcio duro", expuso Núñez Feijóo-, la dirección popular ha tenido que salir al paso de otra cuestión que emergió en la entrevista del político gallego con Aimar Breto en 'Hora 25'.

En los estudios de la Cadena SER, Feijóo también reconoció que, como ya ocurría con otros líderes populares, percibe una remuneración económica de su partido. Eso sí, no desveló el importe sobre el que distintos medios, como El País, llevan tratando de averiguar a cuánto asciende desde hace semanas.

“Todas las personas que hemos estado en el comité de dirección del partido y todas las personas que estamos en el comité de dirección del partido, y el presidente del comité de dirección, que es el presidente del partido, tienen un incremento de sus salarios por el partido", aseguró Feijóo, deslizando que "igual que lo tiene el PSOE". Y, con cierta cautela, cubriéndose: "O al menos lo tenía”.

De esa última afirmación, discrepó la portavoz federal socialista y ministra de Educación, Pilar Alegría, quien aseguró que “Feijóo mintió. En el PSOE nadie cobra ningún sobresueldo. Nadie que tenga un puesto de responsabilidad institucional cobra ningún sobresueldo del PSOE”. Alegría también invitó a Feijóo a que explicase dicha remuneración, si tan seguro está de que es legal y no se trata de un 'sobresueldo'.

“Si es legal, no sé qué miedo tiene a explicarlo. ¿Por qué lo oculta? ¿Por qué lo esconde? Ayer confirmó que cobra ese sueldo, que lo explique. No es necesario recordarle que preside al único partido condenado por corrupción en este país y donde importantes altos cargos cobraron sobresueldos”, esgrimió, en alusión a los casos de corrupción por los que fue condenado en tres ocasiones el PP.

Génova apunta a "gastos de representación"

En este sentido, fuentes de la dirección popular han explicado a El País que esa remuneración se realiza en concepto de "gastos de representación" y que para nada se trata de un salario aparte. ¿Salario aparte? Efectivamente, porque aunque Feijóo renunciase a su cargo como presidente de la Xunta de Galicia cuando dio el salto a Madrid, pasó a ser senador por designación autonómica el 25 de mayo de 2022. A los dos meses de ser ratificado en el cónclave de Sevilla.

También se recoge en la citada información que el PP ha adelantado que pronto se desvelará esta incógnita sobre Feijóo. No ha dado una fecha concreta, pero asegura que será pronto, puesto que el líder popular, como todos los senadores, tiene 30 días de plazo para informar al Senado de su situación autonómica.

Se trata de una obligación contenida en el 26.2 del reglamento de la Cámara Alta, que especifica que las declaraciones de actividades y la de bienes patrimoniales “deberán formularse al iniciar su mandato, como requisito para la perfección de la condición de Senador y, asimismo, en el plazo de los treinta días naturales siguientes a la pérdida de dicha condición o de la modificación de las circunstancias inicialmente declaradas”.

Como senador, Feijóo percibe 3.173,83 euros en 14 pagas -44.433,62 euros brutos anuales-. No obstante, a ese importe habría que sumarle 2.037,07 euros al mes en 14 pagas (28.518,98 euros) al tratarse de un senador elegido por una circunscripción distinta a donde se localiza el Senado, Madrid. Esta última no está sujeta a tributos, por lo que la suma resultante asciende a 72.952,6 euros. Más esos "gastos de representación" de los que todavía no se conoce el importe.

¿Cuánto cobraron líderes del PP como Rajoy o Casado?

Según recuerda también El País, son conocidas las retribuciones por este concepto de anteriores líderes del PP. El antecesor de Feijóo, Pablo Casado, presentó en la declaración de rentas, en junio de 2019 en el Congreso, un sueldo de 47.720 euros netos a mayores de sus percepciones como diputado.

En el caso de Mariano Rajoy, entre 2006 y 2011, siendo diputado en el Congreso, declaró que ingresó del PP de entre 146.000 y 200.000 euros brutos al año. Eso es lo que contenían las declaraciones de bienes presentadas en el marco del escándalo de los 'papeles de Bárcenas'.

Cabe mencionar también el caso de otro expresidente del Gobierno y líder del PP. José María Aznar. La justicia determinó que el PP pagó a Aznar sobresueldos siendo mandatario español, al menos en tres ocasiones, y chocando con la Ley de Incompatibilidades.