Feijóo acepta un único cara a cara ante Sánchez al que invita a Yolanda Díaz y obvia a Abascal

Guante recogido, aceptado y... vuelto a lanzar. El Partido Popular ha aceptado públicamente la propuesta de cara a cara del PSOE entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Núñez Feijóo, para mantener un 'cara a cara' entre los dos potenciales futuros mandatarios españoles.

Tras semanas de críticas en las que los socialistas habían denunciado silencio o mutismo a la misiva enviada desde Ferraz, el PP sube la apuesta y abre la puerta a que la vicepresidenta segunda y responsable de Sumar se sume a un debate a tres, según el la carta remitida al secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, al que ha tenido acceso El HuffPost. Dicha misiva la firma el interlocutor de los populares, el vicesecretario de Acción Institucional popular, Esteban González-Pons.

Mas no solo eso. Desde el PP obvian una eventual participación del presidente de Vox, Santiago Abascal, del que la mayoría de encuestas apuntan a que el apoyo de su formación será clave para que Feijóo pueda llegar a la Moncloa. Tan solo 24 horas de una de las mayores polémicas por los acuerdos, pactos y alianzas de populares y ultraderecha, plasmada en la afirmación de Feijóo sobre el candidato de Vox por Valencia al 23-J condenado por violencia machista, el PP propone un debate en el que Vox no tendría palabra y, por lo tanto, no se escucharían este tipo de planteamientos.

La justificación del PP para que una formación nueva -es decir, que todavía no ha obtenido representación parlamentaria aunque sí la tengan fuerzas integradas en ella- tenga voz y espacio en un debate con los representantes de los partidos mayoritarios se sustenta en que "dado que ese Gobierno es el primero de coalición de la historia de nuestro país y que la vicepresidenta [segunda], Yolanda Díaz, también ha mostrado públicamente su interés por participar en ese 'cara a cara', quedamos a la espera de que las fuerzas que componéis ese ejecutivo comuniquéis a qué persona designáis".

"Aceptaríamos la posibilidad de que el debate fuera con Sánchez y con Díaz 'a tres'" Fragmento de la carta de González-Pons a Santos Cerdán

Y, sin obviar la retórica del lenguaje empleado en la carta, ahí es donde el PP abre la puerta a un cara a cara a tres bandas: "Para facilitar vuestra situación interna en el seno del Gobierno, quiero manifestarte que aceptaríamos la posibilidad de que el debate fuera con Sánchez y con Díaz 'a tres'".

PSOE rechaza el formato y Sumar está dispuesto pero reclaman más debates

La respuesta tanto desde el ala socialista como desde el equipo de Sumar no se ha hecho de rogar. Minutos después de trascender a la opinión pública la postura y nueva propuesta de los populares, desde el PSOE han rechazado la posibilidad de un debate a tres mientras que en la nueva alianza de fuerzas progresistas han dejado la puerta abierto a ese formato, si bien han remarcado que debe haber más debates.

Según ha podido confirmar El País con fuentes socialistas, el PSOE cree que en el PP están buscando “pretextos” para evitar mantener debates. También critican un "tono faltón" en la misiva, al tiempo que vuelven a poner sobre la mesa su propuesta de celebrar “todos los debates”, en referencia al envite lanzado por Sánchez de hasta seis cara a cara con Feijóo. "Vamos a hacer los debates que hagan falta. Un debate a tres se parece más a la España de hoy que un debate a dos. Vamos a hacer una campaña en positivo", han asegurado fuentes de Sumar a Europa Press.

Invitación a ERC, EH Bildu y PNV al debate con varias fuerzas

Por otra parte, el PP también se ha pronunciado sobre el debate con varias fuerzas políticas, adelantando que "nuestro partido tiene intención de acudir". Desde Génova 13 han asegurado que están "convencidos" de que "estamos convencidos de que, además de Sumar y Vox, aceptas [la misiva se dirige en primera persona a Santos Cerdán, interlocutor socialista] que tengan cabida ERC y Bildu (que, a mayor abultamiento, concurren en coalición al Senado) y el PNV".

En la carta con rúbrica de Pons se justifica ese ofrecimiento de que entren partidos nacionalistas e independentistas a que, según el PP, se tratan de "partidos que según definición de vuestro propio Gobierno han formado parte de la 'dirección de Estado'". Precisamente, una cuestión que el propio Pedro Sánchez negó y explicó en su entrevista en Onda Cero.

"Dado el protagonismo que han ostentado estas tres fuerzas políticas a lo largo de la legislatura, excluirlas ahora sería engañar a los ciudadanos sobre lo que votan en realidad. Siete son las partes que debe tener ese otro debate si ha de ser plural, representativo y orientador de lo que pueda ocurrir en el próximo Parlamento", sentencia el PP al final de la carta.