Jordi Évole se sale de su tono habitual y le lanza esta seria pregunta a Feijóo sobre lo que hizo en el cara a cara

El periodista Jordi Évole se ha salido de su tono habitual y ha lanzado una pregunta más que llamativa al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras lo que ocurrió en el cara a cara con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del pasado lunes.

En su columna de opinión semanal en La Vanguardia, el comunicador ha detallado algunos de los pasos adoptados por el dirigente de los populares y lo ha hecho con un titular en la que ha dejado claro lo que piensa: "Alberto Núñez Mintióo".

"Llevo toda la semana preguntándome qué hubiese hecho Alberto Núñez Feijóo si hubiese tenido entre su munición para destrozar a Pedro Sánchez una foto del actual presidente del Gobierno en un yate con un narco", ha señalado.

Évole cree que el líder del PP, en la campaña, un día "se disfraza de hombre de Estado y pronuncia discursos donde ya parece el nuevo presidente del Gobierno", otro "siembra dudas como un trumpista cualquier sobre el voto por correo", y otro "se viste de defensa marrullero dispuesto a todo con tal de ganar el partido".

El periodista defiende que desde el principal partido de la oposición habrían usado una foto de Sánchez con un narco. "La hubiésemos visto varias veces en el cara a cara del pasado martes. Y quién sabe si incluso la hubiese convertido en lona gigante de esas tan de moda en los edificios de Madrid", ha razonado.

"Las ansias de llegar al poder de Feijóo son tantas que a veces no me creo las cosas que llega a hacer o a decir. No me puedo creer que el eslogan 'Que te vote Txapote' sea de su agrado. No puede ser que el expresidente de la Xunta pueda haber llegado a ese grado de indecencia política", ha criticado.

Évole cree que Feijóo es "incapaz de renunciar a un ripio tan cutre como eficaz, por un puñado de votos que le van a llevar a la cima de su carrera política". "Un partido como el PP, que se ha hartado de usar a las víctimas del terrorismo a su conveniencia, nunca había llegado a estas cotas de deshumanización, sabiendo el daño que provoca el eslogan de marras a familiares de víctimas directas del asesino Txapote", ha añadido.

El comunicador considera que el líder del PP ha pasado de "dibujar a Sánchez como un mentiroso" a hacer lo propio en el cara a cara del pasado lunes. "De su boca han salido frases como: un político que miente no merece gobernar. Entonces, señor Feijóo, ¿por qué nos mintió tanto en el cara a cara? A usted no le ha hecho falta ni llegar a la presidencia del gobierno para mentir a su país", ha cuestionado.