Vox presenta de cabeza de lista al Senado a un ministro de Suárez

Vox ha presentado como cabeza de lista al Senado por Madrid al que fuera ministro de Industria durante el Gobierno de Adolfo Suárez entre los años 1977 y 1980, Carlos Bustelo García del Real. Además, ha fichado a la escritora cubana Zoe Valdés para cerrar su candidatura a la Cámara Alta por la Comunidad de Madrid.

Carlos Bustelo García del Real, que nació en el año 1936, ya se presentó por Vox al Senado como número dos en las elecciones de 2019 y no consiguió representación. Fue ministro durante la etapa de Adolfo Suárez y cuando salió del Consejo de Ministros, ostentó la presidencia del Instituto Nacional de Industria. En la actualidad forma parte de la Fundación Disenso, el 'think thank' de Vox.

Por su parte, la escritora cubana Zoe Milagros Valdés Martínez, que ha sido galardonada con distintos premios por su trayectoria, es nacionalizada española y fue opositora al gobierno cubano de Fidel Castro.

Asimismo, en las listas al Senado que ha dado a conocer Vox este martes, los de Santiago Abascal mantienen a Yolanda Merelo, que ha sido una de las tres senadoras que ha tenido el grupo en esta legislatura, como cabeza de lista por Ceuta.

Por contra, Vox no ha incluido en las listas de Murcia a José Manuel Marín Gascón, el otro senador electo que tenía la formación en esta legislatura. Y la otra parlamentaria de Vox es Pepa Rodríguez de Millán, que es senadora por designación autonómica de Andalucía, pero está en las listas del partido al Congreso por Madrid.