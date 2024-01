El Metro de Madrid se ve obligado a salir al paso de la estafa de Abono Transportes

El Metro de Madrid se ha visto obligado a salir al paso de una estafa que circula por redes sociales en la que se ofrece un abono anual de transporte público por tan solo 2 euros. La empresa pública ha advertido, a través de su cuenta X, de que esta oferta es falsa y de que se trata de un intento de phishing para robar sus datos personales y bancarios.

La estafa consiste en una publicación en redes sociales que imita la imagen corporativa del Metro de Madrid. En ella se anuncia que la empresa está ofreciendo un abono anual de transporte por una cifra que no se corresponde con la realidad. Para beneficiarse de esta oferta falsa, los usuarios deben completar un formulario en el que les piden datos personales y bancarios.

Metro de Madrid ha asegurado que esta oferta es falsa y que la empresa no tiene ninguna relación con ella. Tal como apunta la página web de la compañía de transporte "el Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes ha aprobado la suspensión para 2023 de la venta de títulos anuales a título particular", una medida que se ha prorrogado para este año. Además, ha recomendado a sus usuarios que no hagan caso a esta publicación y que no faciliten sus datos personales ni bancarios a desconocidos.

Esta última estafa es un ejemplo de phishing, técnica que utilizan los ciberdelincuentes para hacerse con los datos personales y bancarios de las víctimas. En este caso, intentan hacerse pasar por el Metro de Madrid para engañar a los usuarios y obtener sus datos.

Para evitar este tipo de estafas, es importante seguir las siguientes recomendaciones: no hacer clic en enlaces de remitentes desconocidos; no facilitar datos personales ni bancarios a nadie que no conozca y comprobar la legitimidad de las ofertas antes de participar en ellas. Si se ha recibido un mensaje o correo electrónico que le ofrece una oferta demasiado buena para ser verdad, es probable que se trate de un timo.