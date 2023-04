Facua pide la intervención de las autoridades por la última prohibición de cines Yelmo

LeMusique via Getty Images

Hace unas semanas cines Yelmo informaba de que se podrían adquirir palomitas y otros productos de sus salas a domicilio con Uber Eats. Pero ahora va más allá y prohíbe el acceso a sus salas con alimentos comprados en el exterior. Y, a raíz de esto, surge una gran pregunta: ¿Es legal esta práctica?

El medio Espinof se ha puesto en contacto con Facua para resolver esta duda. La organización explica que ha denunciado esta situación en varias comunidades autónomas. Sin embargo, no ha servido de nada ya que Yelmo sigue impidiendo a sus clientes acceder con comida y les obliga a tirarla.

Facua pide a las autoridades de Espectáculos públicos que intervengan y tomen cartas en el asunto. No obstante, por el momento no lo están haciendo. La organización de consumidores cree que hasta que no haya una advertencia firme el problema continuará sucediendo día tras día en las salas de toda España.

En 2019 los Multicines España de Badajoz fueron obligados a pagar una sanción de 3.005 euros por cometer una infracción grave del Estatuto de Consumo de la Comunidad. En 2020 ocurrió una situación similar en Andalucía, aunque con diferente desenlace. Facua instó a la empresa a dejar de impedir el acceso con comida y bebida del exterior pero hicieron caso omiso.