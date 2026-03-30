Javier Gil, doctor en Sociología e investigador del CSIC: "Las campañas contra la ocupación buscan romper la alianza entre la generación inquilina y la población que vive en una vivienda de su propiedad"

Desde hace algún tiempo, los discursos alertando acerca del riesgo de que puedan ocupar tu vivienda se han multiplicado, tratando de poner en situación de alerta a los propietarios de inmuebles.

Según Javier Gil, doctor en Sociología e investigador del CSIC especializado en vivienda, la proliferación de ese tipo de mensajes no surge de manera casual sino que tiene detrás una intención.

En una entrevista en el medio de comunicación Levante-EMV, el experto en vivienda ha asegurado que esa clase de discursos "genera muchísimos intereses. Todas estas campañas contra la ocupación lo que buscan es romper la alianza entre la generación inquilina y la población que vive en una vivienda de su propiedad, que sigue siendo la mayoritaria en este país, aunque cada vez son menos".

Javier Gil, quien recientemente ha publicado el libro 'Generación inquilina', ha añadido que los propietarios "no tienen problemas de vivienda, pero se están solidarizando. De repente está cambiando el sentido común de la población, no se creen que cada vez sean más ricos (porque sube el precio del piso). Empieza a haber una solidaridad, y hay que romperla".

"Para que sea una ocupación, la vivienda no puede estar habitada"

En ese sentido, el investigador del CSIC ha querido dejar claro que no es tan fácil como suelen vender que se cumplan los condicionantes legales para que tenga lugar la ocupación de una vivienda.

"Si a ti, mientras estás aquí ahora, te ocupan la casa, eso es allanamiento de morada, no es usurpación. Inmediatamente van a ser detenidos. Para que sea una ocupación, la vivienda no puede estar habitada. Ni siquiera si es una casa en la playa es ocupación, sino allanamiento", ha explicado Gil.

En consecuencia, el doctor en Sociología ha señalado que "esos discursos lo que dicen es: 'No te preocupes de la generación inquilina, preocúpate de lo poco que tienes, porque no tienes mucho. Tú solo tienes una casa, es lo único que tienes. Y como te despistes, te la van a quitar'".