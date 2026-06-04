"Te quiero, pero no quiero irme de vacaciones contigo": el fenómeno 'solomoon' al que se apuntan cada vez más parejas

Uno de los planes que más suele repetirse entre las parejas es viajar. Al menos esa era la tendencia que normalmente dominaba. Sin embargo, este hábito comienza a verse desplazado por otra moda: el fenómeno 'solomoon' o 'solomooning', el cual hace referencia a aquellas parejas que deciden celebrar la luna de miel por separado (pero que ha acabado extendiéndose hasta los viajes comunes que tienen lugar durante las vacaciones).

Según explica la experta en citas y parejas Jessica Carbino en una entrevista con el diario 'El País', esta tendencia ha ganado peso con el paso de los años como una "forma de aceptar que una sola persona no puede cumplir todas las expectativas". Y, aunque a priori puede interpretarse como una forma de desapego o creer que hay una carencia, lo cierto es que este tipo de hábitos puede ayudar a fortalecer el vínculo amoroso.

Una forma de ganar independencia y fortalecer vínculos

Uno de los motivos por los que esta tendencia puede favorecer la relación es que ayuda a fortalecer los vínculos propios de cada uno, lo que ayuda a que ambos tengan sus amistades, mantengan sus aficiones y, sobre todo, a que no se olviden de sí mismos. Una de las mujeres que pone en práctica este tipo de hábito es Laura Martínez, cofundadora de la firma de moda Hydrangea, quien cree que esto es algo "importantísimo" y "necesario".

"Viajo muchísimo con mi pareja y en familia. Con sus hijas, mis padres, sus hermanos, los míos... pero considero que es bueno que él lo haga también sin mí, tanto con sus padres, hijas y hermanos como con sus amigos. Yo lo hago con mayor frecuencia que él porque lo necesito más, supongo", señala la empresaria.

Se evitan posibles discusiones y conflicto de intereses

Además de conservar las propias amistades y relaciones personales, otra de las ventajas de viajar por separado es evitar las discusiones y conflictos de intereses a la hora de organizar el viaje o de elegir el destino, especialmente cuando la pareja tiene gustos, aficiones o estilos de vida diferentes.

Así lo explicó Jaime Mazur en Bussiness Insider, quien explica que cuando viajaba con su pareja siempre solía estresarse. "Cuando viajábamos juntos yo me encargaba de la planificación y sentía una enorme responsabilidad por que mi esposo disfrutara del viaje. En lugar de relajarme, me pasaba el tiempo preguntándome si él lo estaba pasando bien", destaca. "Ahora, en cambio, puedo centrarme en lo que me hace feliz. Y cuando volvemos a casa, podemos reconectar", agrega.

Hay que buscar un equilibrio

A pesar de ello, los expertos aconsejan buscar un equilibrio. Es decir, está bien ganar independencia y que cada uno pueda disfrutar de su propia vida y metas, pero sin olvidarse de encontrar un equilibrio y de cubrir las necesidades de la pareja. No es lo mismo buscar otros planes para tener ocio propio que para escapar o huir de la relación. Igual que tampoco lo es pasar todo el día juntos pero sin tiempo de calidad, que estar una vez a la semana pero disfrutando al máximo.

"Después del tiempo que pasas contigo mismo protegiendo tu energía y elevando tu frecuencia, cuidándote, va el tiempo y la energía que le dedicas a la relación. Se trata de encontrar el equilibrio. Hay muchas parejas que pasan mucho tiempo juntas pero de ninguna calidad. Lo importante no es la cantidad de horas, sino la calidad de las mismas", destaca finalmente Patricia Sánchez, psicóloga y terapeuta transpersonal a el diario 'El País'.