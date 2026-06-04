La NASA ultima su nuevo telescopio espacial con el que pretende buscar más de mil exoplanetas

La NASA ha dado el visto bueno al espejo del telescopio Nancy Grace Roman. Ya está casi preparado para su lanzamiento. El siguiente paso es trasladarlo a Florida para que comience su misión.

"El equipo de ingenieros del Roman ha observado el telescopio por última vez antes de que se convierta en los ojos de la humanidad, mostrando las maravillas del cosmos", ha declarado en un comunicado el director del proyecto, J. Scott Smith.

El espejo mide 2,4 metros de ancho y tiene capacidad para captar la luz de mil millones de galaxia desde que se ponga en funcionamiento y hasta el fin de su vida. Su campo de visión es cien veces mayor que el del Hubble. Es decir, una imagen del Roman tendrá el detalle equivalente a cien imágenes del Hubble.

Más de mil técnicos e ingenieros han trabajado en la puesta en marcha del telescopio. Está construido con millones de componentes individuales. "Muchas piezas fueron fabricadas y sometidas a pruebas simultáneamente para ahorrar tiempo", asegura la NASA en su página web.

Pero ¿por que es tan importante este telescopio y que se pretende conseguir con él?

Por qué es tan importante el telescopio Roman

El objetivo del Roman es resolver cuestiones sobre los exoplanetas, la materia oscura y la astrofísica.

Su amplio campo de visión le va a permitir captar imágenes nunca antes vista en el universo. Esto va a servir de ayuda para explorar algunos de los grandes misterios del cosmos. Por ejemplo, por qué la expansión del universo se está acelerando.

Además, al ofrecer respuestas sobre la materia oscura, los investigadores tendrán una idea más precisa de cómo está organizado el universo y de qué manera ha ido cambiando a lo largo del tiempo. "Los mapas creados por Roman ayudarán a continuar reconstruyendo la verdadera historia de nuestro universo", expone la NASA.

Otro aspecto relevante tiene que ver con los exoplanetas. La NASA quiere encontrar mundos lejanos que también orbiten alrededor de una estrella, y confirman que con este telescopio "se llevará a cabo un sondeo del efecto microlente en el interior de la Vía Láctea en busca de más de mil exoplanetas". La información recogida servirá para sentar las bases del futuro Observatorio de Mundos Habitables.

El lanzamiento tendrá lugar antes de mayo de 2027. La misión se llevará a cabo durante cinco años, aunque puede prolongarse cinco años más.